La maratona elettorale di BlogSicilia e Casa Minutella

A Casa Minutella, a conclusione della maratona elettorale di BlogSicilia, Totò Cuffaro, leader della Nuova Dc, ha raccontato della sua passione in politica. Dopo aver ricordato che la sua missione si concluderà a fine anno, ha spiegato il senso del suo impegno in politica, dopo la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto. Intanto ha riportato lo Scudo crociato a Sala delle Lapidi, con la speranza di far tornare la Dc anche a Palazzo dei Normanni.