La presentazione l’8 giugno alle ore 17

Ci sarà anche il nuovo romanzo di Rita Giammarresi a Una Marina di Libri, il festival letterario dell’editoria indipendente che si svolgerà dal 6 al 9 giugno presso l’Orto Botanico di Palermo, e a cui l’editore Bonfirraro ha fortemente voluto proporre il libro Spyros, Il marinaio italiano, che riesce a esprimere il tema di questa decima edizione dal titolo “Isola/Isole”.

L’autrice Rita Giammarresi presenterà il suo romanzo “Spyros. Il marinaio italiano” l’8 giugno alle ore 17, al Tepidarium dell’Orto Botanico. Assieme a lei dialogheranno il giornalista Roberto Leone, la blogger Valentina Accardi e Concetta Bruno, presidente delle due associazioni “Donne di Mare Ets” e “Come una marea Onlus”.

Rita Giammarresi nel suo romanzo porta avanti una doppia missione: raccontare la storia del padre e raccontarla utilizzando la sua voce. Quasi a voler ridare quella dignità, quella libertà e quel riscatto da sempre voluto. È un atto d’amore, come quello che da sempre Giuseppe ha cercato. Il mare, le isole e la letteratura si intrecciano con il tema principale di questa edizione di Una marina di libri. Storie di gente comune, di gente di mare, di isolani e amanti della storia. Isole dalle quali si parte, isole a cui si approda.

Rita Giammarresi, classe ‘73, è nata a Palermo, dove ha conseguito il diploma di maturità classica. Lavora da circa vent’anni nel settore dell’edilizia e da sempre nutre l’amore per i libri, la scrittura e la fotografia. Fin da giovanissima si è accostata alla lettura dei suoi autori preferiti, tra i quali Gabriel García Márquez, Marguerite Duras e Sergio Bambarén. Grande appassionata di mare e di vulcani, quando può si rifugia sull’isola di Stromboli, luogo di assoluta ricerca di coscienza nel quale ama scrivere e perdersi nella contemplazione degli elementi del cosmo. Gestisce su Facebook il gruppo “I love Stromboli (Iddu)”. Spyros è il suo romanzo d’esordio.

Dal Salone del Libro di Torino, la casa editrice Bonfirraro editore è pronta ad approdare a Palermo, a una delle manifestazioni culturali più importanti per l’Isola. Bonfirraro editore sarà infatti presente alla decima edizione di Una marina di libri, il festival dedicato agli editori indipendenti. Il tema della decima edizione di Una marina di libri è “Isola/Isole”. Bonfirraro editore ha fatto suo questo tema e lo ha tradotto proprio in “Isole, mare e letteratura in Spyros. Il marinaio italiano” in occasione della presentazione del romanzo che si svolgerà l’8 giugno alle ore 17.00 presso il Tepidarium dell’Orto Botanico di Palermo.