Un mare di spazzatura e degrado a Palermo. Se fino a qualche tempo fa, l’sos spazzatura era localizzato in alcune zone del capoluogo siciliano, ormai da anni si assiste ad un aumento di abbandono, inciviltà e accumulo di rifiuti anche tra le strade centrali. Via Dante e dintorni, importante asso viario della città “tutto porto”, ha un serio problema di accumulo di rifiuti.

Le strade di Palermo sono spesso teatro di abbandono e degrado, con rifiuti che si accumulano per mesi senza essere rimossi. “Nel tratto iniziale di via Giorgio Gemellaro si ammassano discariche di rifiuti anche ingombranti che non vengono rimossi da parecchi mesi” – ha segnalato un cittadino a Blogsicilia -.

Un esempio lampante è la via Brunetto Latini, nel tratto tra via Dante e via Houel, che non viene spazzata da anni. Ma non è l’unico caso: nel tratto iniziale di via Giorgio Gemellaro si accumulano discariche di rifiuti, anche ingombranti, mentre Piazza Amendola è disseminata di rifiuti e vestiti vecchi abbandonati.

Sembrava che qualcosa stesse cambiando finché i rifiuti raccolti non sono stati abbandonati sul ciglio del marciapiede. E’ successo in via Houel: “Via Houel circa un mese fa è stata spazzata dopo anni e i sacchi con rifiuti raccolti sono stati abbandonati nel marciapiede che costeggia il distributore di carburante – ha dichiarato un cittadino – questi, sono ormai schiacciati e distrutti dalle automobili”.







I roghi dopo le festività natalizie

Degrado, spazzatura e cattivo odore rappresentano il “mayday” lanciato dai cittadini ormai da ogni angolo della città. Proprio dopo le feste natalizie appena terminate, alcuni quartieri sono stati invasi dalla spazzatura non raccolta: zona di Corso Calatafimi, zone attorno alla stazione centrale, ma anche Cep, Borgo Nuovo, Bonagia e Falsomiele.

Dall’accumulo si sa, si passa ai roghi. Settimane fa Palermo ha assistito ad appicco di roghi in numero zone cittadine: è accaduto in via Perpignano, in via Ruggero l’Emiro, dove qualcuno ha più riprese ha dato fuoco alla spazzatura ammassata tra cassonetti e strade. Ancora una volta i fumi nocivi si sono levati nell’aria ed hanno ammorbato le vie circostanti. Incendi anche in via Antonio Marinuzzi nella zona di via Oreto, via Tiro a Segno dove erano presenti diverse discariche e via XXVII Maggio a Brancaccio.

