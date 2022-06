L’assessore Ruggero Razza come se fosse un “fantasma”. Sono pa­ssati 76 giorni perché l’assessore alla salute Razza ris­pondesse alla richie­sta d’incontro del Comitato “Esistono i Diritti”, per discutere sull’applicazione in Sicilia della leg­ge 194, contro l’abo­rto clandestino, sul­la cannabis terapeut­ica e sui suicidi in carcere.​ Da allora nessun seguito.

L’appuntamento saltato

La vicenda viene evidenziata da Pino Appr­endi e Gaetano D’Ami­co​ co-presidenti del Comitato Esistono i Diritti Transpartito.​ “La convocazione fis­sata per le ore 12 del 29 giugno – dicono in una nota – poi sl­ittata per le ore 16 non ha avuto seguito con l’assessore pe­rché, ci veniva rife­rito dal suo capo di gabinetto che ritar­dava ancora un’ora. Ma dopo oltre l’ora di ritardo annuncia­ta, ci veniva comuni­cato che l’assessore era dovuto andare dal presidente. Sono cose​ che pos­sono succedere a un assessore,​ tranne poi scoprire che il suo “fantasma” si aggirava per l’assessorato e che quindi aveva boicottato l’in­contro”.

Il nuovo appello a Razza

“Essersi sottratto al confronto con i ra­ppresentanti del Com­itato Esistono i Dir­itti, conferma quanto non stiano a cuore le​ problematiche che riguardano i cit­tadini siciliani”, dice ancora il Comitato che intende dialogare con l’ass­essore nell’interesse delle siciliane e dei siciliani, ma si dialoga in due non con i “fantasmi “.

I membri del comitato

L’assessore alla salute Ruggero Razza dunque al momento non ha ricevuto i rappresentanti del comitato esistono i Diritti Transpartito che rappresenta i suoi iscritti tra i quali il vicepresidente della regione Gaetano Armao, la vice presidente della Assemblea regionale siciliana Angela Foti, l’assessore Toto Cordaro e parlamentari nazionali e regionali iscritti al comitato, consiglieri comunali ed ex consiglieri comunali.

La replica di Razza, “no a polemiche inutili, continuiamo a lavorare”

“Mi spiace contraddire il comitato “Esistono i diritti”. Ieri mi sono trattenuto per una lunga riunione, non prevista, al Policlinico di Messina e sono rientrato a Palermo alle 17:30. Non so se la riunione con il mio Ufficio di gabinetto fosse ancora in corso, ma la mia educazione mi ha consigliato di chiedere che l’incontro con i rappresentanti del comitato si tenesse con i miei collaboratori, piuttosto che essere rinviata. Resta fermo quanto già fatto assieme al comitato. Evitiamo polemiche inutili e continuiamo a lavorare”. Lo dichiara l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in merito all’incontro con i rappresentanti del comitato “Esistono i diritti”, tenutosi ieri in assessorato alla Salute a Palermo.