Un uomo di 49 anni è stato arrestato dalla polizia a Partinico per abusi su una bimba di 6 anni. A scoprirlo sono stati alcuni parenti della piccola vittima.

Avrebbero visto l’uomo avvicinarsi e toccare la vittima. Nei giorni scorsi gli agenti di polizia sono intervenuti perché alcuni parenti della bambina avrebbero anche picchiato l’uomo. In seguito alle indagini del commissariato, sarebbero state raccolte testimonianze e prove che inchioderebbero l’indagato alle sue responsabilità.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Gip del tribunale di Palermo. L’accusa è di abusi sessuali su minore.