Orlando, "Palermo, Cefalù e Monreale festeggeranno il Natale uniti"

E luce fu. Accesi l’albero di Natale e luminarie accese ai Quattro Canti di città di Palermo che per le festività natalizie 2021 sono inserite nel progetto per la valorizzazione dei beni monumenti del percorso arabo normanno di Palermo, Cefalù e Monreale, “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e della Città Metropolitana, ha parlato dell’iniziativa che riguarda il percorso arabo normanno.

“Palermo, Cefalù e Monreale presenti con le loro splendide Cattedrali nel Circuito Unesco Arabo Normanno – osserva – festeggeranno il Natale uniti per iniziativa della Città Metropolitana. Una novità che può costituire una conferma ed un precedente nel cammino di collaborazione tra realtà di grande tradizione culturale e religiosa e di notevole attrattiva internazionale”.

“Una collaborazione che è anche segno di speranza”

E prosegue: “Una collaborazione che è, in questo particolare momento, anche segno di speranza. Questa festa ci ricorda ancor di più i valori fondamentali della vita, del rispetto degli altri e il valore della collaborazione. In questo spirito dobbiamo essere uniti e adottare comportamenti responsabili per contrastare una pandemia che continua a minacciare la nostra salute”.

Ecco dove sono allestite le luminarie

A Palermo: via Ruggero Settimo, dall’incrocio di Emerico Amari fino all’incrocio con via Cavour; piazza Giuseppe Verdi, di fronte al Teatro Massimo; via Maqueda, fino all’incrocio con corso Tukory, piazza Vigliena/Quattro Canti.

Monreale: piazza Vittorio Emanuele.

A Cefalù: a piazza del Duomo.