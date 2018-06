organizzato da vivere ateneo, il corso di preparazione è gratuito

Torna anche quest’anno ASSISTEST, l’ottava edizione del corso di preparazione gratuito estivo targato Vivere Ateneo, offerto ai ragazzi che si apprestano ad affrontare il Test di Ammissione per entrare all’Università di Palermo.

Obiettivo del progetto è quello di accompagnare i ragazzi dal periodo di preparazione estivo fino al giorno del Test, aiutandoli, sostenendoli e standogli accanto in ogni fase.

Lezioni frontali in aula per approfondire gli argomenti richiesti dai bandi e un supporto Facebook dove chiedere gli argomenti da trattare nelle lezioni successive e confrontarsi 24/7 su tutti i temi di interesse dei ragazzi.

Quest’anno sarà offerto supporto per i Test di Ingegneria, Medicina, Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Economia, Architettura, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Agraria, Scienze Motorie e Lettere.

Le iscrizioni sono aperte da Martedì 27 Giugno e i posti sono limitati.

Per maggiori informazioni, collegatevi al sito di Vivere Ateneo.