Più mezzi dal 1 settembre al 1 ottobre

Si avvicina il giorno più atteso dai fedeli di Santa Rosalia. Con l’avvicinarsi del classico appuntamento previsto nella notte fra il 3 e il 4 settembre, migliaia di fedeli saliranno le classiche 34 “fughe” di Monte Pellegrino per raggiungere il santuario posto in cima alla montagna sacra di Palermo. Chi ha piedi, chi in autobus, in tanti vorranno onorare la patrona del capoluogo siciliano. A tal proposito, l’azienda Amat ha annunciato il potenziamento della linea 812 che, tradizionalmente, collega l’area di piazza Croci proprio al santuario di Monte Pellegrino.

Amat potenzia la linea 812

Dal 1 settembre fino al 1 ottobre, l’azienda che si occupa della gestione del trasporto pubblicato in città aumenterà il numero di vetture della linea 812, passando da una a cinque. Fatto che permetterà chiaramente di abbattere i tempi di attesa alle fermate. Particolare attenzione vi sarà nel periodo fra il 3-4 settembre e il 9-10 settembre. Giornate nelle quali i mezzi saliranno a 12, con una frequenza media di 8 minuti. Fatto che si rende necessario alla luce del grande afflusso di fedeli che, anche lo scorso anno, ha causato alcuni problemi in particolare al capolinea del santuario di Monte Pellegrino. Inoltre, durante la serata della tradizionale “Acchianata” per Santa Rosalia del 3 settembre, l’AMAT ha dato disponibilità ad agevolazioni sul biglietto unico da 1,40 euro che sarà gratuito per le seguenti categorie: soggetti con disabilità, under 12 e over 65.

Le iniziative culturali nella giornata dell’Acchianata

Per chi invece deciderà di percorrere i tornanti della Scala Vecchia, almeno all’andata, è stata calendarizzata l’iniziativa “Acchianata delle Rosalie”. Evento organizzato da “Le Baccanti” con il patrocinio del Comune di Palermo che sarà presentato domani, venerdì 1 settembre alle ore 12, presso la Sala Petrucci di Palazzo Ziino. L’evento si terrà lunedì 4 settembre sul percorso della Scala Vecchia che porta al Santuario. Si tratta di 13 performances di oltre 40 artisti palermitani tra attori, musicisti, danzatrici, che si esibiranno lungo il percorso dell’acchianata in 4 postazioni diverse. Si partirà alle ore 19.00 con la piantumazione di una rosa come simbolo di rinascita del Monte dopo i recenti incendi.