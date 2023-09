E’ tempo di Santa Rosalia e di eventi religiosi e fede, non di Festino. Dopo la festa ‘pagana’ di luglio, arriva a settembre la tradizionale “acchianata” dei fedeli al Monte Pellegrino verso il santuario dove, nella giornata del 4 settembre che la Chiesa dedica a santa Rosalia, si tengono messe praticamente ogni ora fino a quella clou di mezzogiorno.

La notte dell’acchianata

Così dalla sera del 3 settembre e per tutta la giornata del 4 settembre), i vigili del fuoco assicurano a Palermo un presidio a Monte Pellegrino, in occasione della tradizionale Acchianata per raggiungere il Santuario di Santa Rosalia.

Alle pendici del Monte, nella piazzetta della fontana, si radunano i fedeli che si preparano a salire a piedi. la strada percorribile con le auto è chiusa al traffico. Al santuario salgono le navette pubbliche ed è aperta la strada pedonale. lungo il percorso punti di spettacolo e di rinfresco.

Il comitato per l’ordine e la sicurezza

In seno al Comitato di ordine e sicurezza pubblica è stato disposto dal prefetto di Palermo un servizio di presidio nell’area di Monte Pellegrino. Sin dall’ingresso della strada, dunque, Forestale a controllare gli accessi insieme alla polizia Municipale. Collaborano ai controlli anche Polizia e carabinieri.

Nella piazzetta stazionano anche alcune ambulanze pronte a far fronte ad eventuali malori che ogni anno, spesso a causa del caldo o della fatica, si sono registrati.

Le misure di sicurezza

Già dalle 8 di stamattina, e fino alle 20 di domani, due squadre di vigili del fuoco e squadre del corpo forestale resteranno a presidio dell’intero percorso. Non solo, dunque, all’ingresso della strada e al punto di ritrovo sotto la scalinata del Santuario ma anche presidio lungo tutta la strada pedonale sia di forestale che di vigili del fuoco per essere pronti ad ogni eventualità.

La tradizionale acchianata, con numeri minori, viene poi ripetuta da chi non è risucuto in qeustingiorni, per tutte le domeniche di settembre

