La squadra mobile ha denunciato in stato di libertà il diciannovenne A.M., accusato di aver colpito con due fendenti alla schiena il trentacinquenne B.F., nella notte fra sabato e domenica in via Chiavettieri.

In conseguenza delle lesioni riportate, ritenute compatibili con un’arma da taglio, il B.F. ha fatto ricorso a cure mediche.

Le condizioni non sono gravi. All’individuazione dell’aggressore si è arrivati grazie ai testimoni e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. mediante tempestive indagini che si sono avvalse di escussioni testimoniali e dell’analisi di telecamere Il giovane è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.