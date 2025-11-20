Gli agenti della squadra mobile hanno identificato l’aggressore che ha ferito con un coltello al braccio sinistro e alla coscia un uomo di 43 anni in via Isidoro La Lumia a Palermo lo scorso lunedì.

Dopo il ferimento, la vittima è stata portata in ospedale dai sanitari del 118 e sono scattate le ricerche dell’aggressore che è stato identificato grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Dai filmati si nota che il 43 enne era insieme a due amici e stava trascorrendo la serata in un locale. Da dietro è arrivato l’aggressore con il volto coperto che lo ha dapprima strattonato, poi ferito con il coltello e poi fuggito via. Sono tuttora in corso approfondimenti.