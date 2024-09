Un palermitano di 29 anni la scorsa sera è stato ferito con un coltello in via Antinori a Palermo nel quartiere Zisa. Secondo una prima ricostruzione il giovane stava passeggiando quanto è stato raggiunto da una coltellata alla schiena.

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al pronto soccorso del Civico. Il giovane non è in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta cercando di ricostruire quanto successo per cercare di risalire all’aggressore.

Pare che la vittima non abbia idea di chi possa essere stato e quale il motivo dell’aggressione.