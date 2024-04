“Come Forza Italia e Noi moderati “abbiamo lavorato per cercare di rinforzare, di dare una prospettiva ad un progetto che deve vedere il Partito popolare europeo al centro della politica italiana ed europea”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa alla Camera insieme al presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

Le parole di Tajani

“Con Noi moderati c’e’ una tradizione comune, ci riconosciamo nei valori del popolarismo europeo – ha aggiunto Tajani -. Questo non e’ un accordo elettorale, fa parte piuttosto di un progetto che deve portare ad occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Abbiamo deciso di presentare liste unitarie alle prossime elezioni Europee dell’8 e 9 giugno e contiamo di far si’ che questo lavoro possa essere portatore anche di aggregazione di altre forze, di altre persone per colmare un vuoto: manca una forte presenza popolare. Insieme potremo superare ampiamente l’obiettivo del 10 per cento. Lavoreremo insieme con liste competitive”.

Lupi: “Con noi ancora più forti, e non ci scioglieremo”

“La sfida, per noi, e’ quella di condividere un progetto e di presentarci alle prossime elezioni Europee non come somma di singoli, ma come proposta politica”. Lo ha affermato il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, in una conferenza stampa alla Camera insieme al vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. “Il centro del centrodestra non torna solo ad essere protagonista, ma ancora piu’ forte – ha continuato Lupi -. L’obiettivo e’ molto ambizioso, ma l’entusiasmo che sentiamo ci da’ grande soddisfazione. Non si tratta di sciogliersi l’uno nell’altro ma si tratta di lavorare insieme con un obiettivo molto ambizioso . Noi diamo il nostro contributo lavorando insieme. Un centro più forte rafforza l’azione de governo Meloni”, ha poi concluso Lupi.

Romano: “Un grande giorno da ricordare”

“Un grande giorno per il centrismo, per la tradizione politica del popolarismo, per l’Europa, per il futuro dei nostri figli. Forza Italia e Noi Moderati insieme. Una data da ricordare”, dice Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati

