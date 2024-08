Il Comune di Palermo e l’Autorità portuale hanno confermato l’accordo per l’erogazione di servizi “extra ordinem” che saranno garantiti dalla polizia municipale. La prosecuzione dell’accordo è stata stabilita dalla Giunta con una apposita delibera.

Si tratta di uno dei punti maggiormente critici per il traffico e per la sicurezza in città. In occasione degli imbarchi, infatti, il traffico in via Francesco Crispi impazzisce letteralmente per ore e ancora non si è trovata una soluzione

I dettagli dell’accordo annuale

Tra i vari punti, l’accordo – che avrà la durata di un anno con la possibilità di rinnovo – prevede da parte della polizia municipale l’espletamento di servizi aggiuntivi (rispetto a quelli ordinari) in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nelle strade adiacenti e all’interno della circoscrizione del Porto di Palermo, il controllo e la regolazione della viabilità e delle soste dei veicoli nelle strade immediatamente adiacenti al perimetro portuale e quelli relativi alla regolarizzazione del transito dei veicoli in prossimità dei varchi portuali.

“Esprimo il mio apprezzamento – ha detto il sindaco Lagalla – per il rinnovo dell’accordo tra il Comune e l’Autorità portuale della Sicilia occidentale e ringrazio gli assessori alla Mobilità e alla Polizia municipale, Carta e Falzone, e il presidente dell’Autorità Monti che hanno lavorato all’intesa per i servizi aggiuntivi della Polizia municipale lungo l’asse di via Crispi, davanti agli ingressi del porto, che si rivelano strategici per alleggerire il traffico in determinati giorni e orari in quest’area, specie nell’ottica dei prossimi lavori che si realizzeranno in via Crispi e che vanno dalla manutenzione dell’asfalto alla riqualificazione del waterfront. Il rinnovo dell’intesa, infatti, si inquadra nell’ambito più generale dell’accordo operativo siglato tra Comune e Autorità portuale e che riguarda il miglioramento dei servizi e della vivibilità del fronte a mare che va Sant’Erasmo fino al porto e che di recente ha visto il completamento dei lavori della passeggiata a mare al Foro Italico”.