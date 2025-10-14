Siglato oggi a Palermo un protocollo di intesa tra il commissario straordinario per la depurazione e il riuso delle acque reflue, Fabio Fatuzzo, e l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana. Obiettivo dell’accordo è quello di dimezzare i termini previsti per il rilascio di pareri e nulla osta relativi agli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane in Sicilia.

L’Assessore al territorio e Ambiente Giusi Savarino

“Trattandosi di lavori che hanno il carattere di indifferibilità ed estrema urgenza – spiega l’assessore Giusi Savarino – abbiamo ritenuto importante sottoscrivere un protocollo di leale collaborazione istituzionale con lo Stato per garantire il superamento nel più breve tempo possibile della procedura di infrazione europea che interessa l’Italia. La Sicilia fa così pienamente la sua parte per quanto riguarda i nostri territori”.

Attive tutte le deroghe consentite dalla legge

L’assessorato regionale assicurerà, in favore del commissario unico alla depurazione, ogni consentita deroga alle procedure amministrative, comprese quelle relative al rilascio delle autorizzazioni previste della Commissione tecnico specialistica (Cts). Le pratiche, una volta presentate, saranno istruite immediatamente e con priorità per garantire la conclusione degli iter procedimentali nel più breve tempo possibile. L’accordo entrerà in vigore già da domani e avrà la durata di tre anni.

Accelerazione necessaria

“Un’accelerazione sul fronte della depurazione e del riuso delle acque reflue – aggiunge Savarino – è fondamentale in territori come la Sicilia che spesso soffrono di gravi carenze idriche. Inoltre, a beneficiare di questi interventi, realizzati con la massima celerità grazie a questa collaborazione istituzionale, sarà anche il processo di risanamento delle nostre coste”.