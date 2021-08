IL SOPRALLUOGO DI IGOR GELARDA ED ELISABETTA LUPARELLO (LEGA)

Villa Trabia, la più grande area verde del centro di Palermo, ha vissuto certamente giorni migliori. Lo storico spazio, sito a poche centinaia di metri dal centro, palesa un evidente stato di incuria in alcuni suoi settori chiave.

Lo dimostra la condizione degli storici alberi di ficus presenti, due dei quali hanno visto spezzarsi i propri rami a causa della mancata potatura degli stessi. Una situazione aggravata anche dall’assenza d’acqua per innaffiare i terreni della zona, ormai aridi a causa del caldo insistente degli ultimi mesi. Ciò a causa di un guasto alla pompa idraulica sotterranea che dovrebbe alimentare gli irrigatori. Il risultato è evidente: fronde ingiallite, erba infestante presente in alcune aree più interne ed aree transennate ed inaccessibili al pubblico.

Un concetto ribadito anche dal capogruppo della Lega Igor Gelarda, durante un sopralluogo condotto nell’area. “Sono nove ettari di parco, è il più grande in assoluto ed è in stato di abbandono. Da sei mesi manca l’acqua, perché la pompa sotterranea è rotta e non ci sono cinquemila euro per aggiustarli. Gli alberi non vengono potati e il risultato è che, in questi giorni, è caduto un altro ramo. Hanno dovuto spostare le tartarughe per non farle morire. La situazione è tremenda, con soli quattro giardinieri a curare la villa. C’è qualcuno che qua il sindaco non lo sa fare“.

CHIUSO L’INGRESSO DI VIA SALINAS (VIDEO)

Una situazione che ha portato alla decisione drastica di chiudere uno degli ingressi a villa Trabia, ovvero quello di via Salinas. Ciò per garantire la sicurezza di tutti coloro i quali visitano l’area verde per godersi un pò di fresco proprio all’ombra di qualche albero. Arbusti dai quali, nelle scorse settimane, si sono letteralmente staccati tronchi da quasi 2000 chili di peso. Quadro che preoccupa molto anche la coordinatrice giovanile della Lega a Palermo Elisabetta Luparello. “La situazione è disastrosa. Lo potrete vedere dalle immagini ma di presenza è certamente peggio. E’ chiaro che questa è l’ennesima dimostrazione di un’Amministrazione assente. La città è abbandonata e lo sono anche le ville, che invece dovrebbero essere curate. Poi un’area verde così bella e grande, è terribile che versi in queste condizioni“.

A generare questo stato di incuria è l’assenza di una potatura degli alberi e di una cura costante degli stessi. Storia già vista in altre ville comunali, come ad esempio durante il nostro sopralluogo al Giardino Inglese. Anche in questa struttura infatti, lo storico ficus che campeggia nello spiazzale centrale è transennato ed inaccessibile già da alcuni mesi, proprio per motivi di sicurezza derivanti dalla caduta di alcune fronde dell’albero. Immagini sconfortanti per il capoluogo siciliano, che vive immerso in una equilibrata simbiosi fra natura e città.

Un’evidenza ribadita anche dai residenti della zona. Come Paolo Marrone, da anni frequentatore di villa Trabia. “Negli ultimi anni ho visto un abbandono totale, sia come potatura ma anche nella cura delle vasche. La situazione è peggiorata. Penso che da oltre 10 anni non vengono potati gli alberi. Ci sono grandi alberi di ficus. E proprio da uno di questi è crollato un ramo dal lato di via Almeyda. All’Amministrazione chiedo un impegno urgente per risolvere i problemi di questa villa. Un polmone di Palermo, una delle più grande aree verdi della città“.