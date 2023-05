Weekend di disagi per i residenti di piazza Pallavicino, acqua di fogna in strada

06/05/2023

Sarà un weekend decisamente complesso per i residenti di piazza Pallavicino, arteria stradale della VII Circoscrizione di Palermo. Come segnalato da alcuni utenti, proprio in queste ore si sta verificando uno sversamento di acque fognarie sulla sede stradale. Un problema derivato da un rigurgito di liquidi proveniente dal pozzetto posizionato al centro della carreggiata.

Acqua di fogna in strada a Pallavicino

Uno sversamento di acque refluee che, logicamente, sta causando diversi disagi ai residenti della zona. Oltre ai problemi fognari infatti, l’aria nei pressi del luogo in questione è ovviamente irrespirabile. Fatto che ha provocato le lamentele dei cittadini del quartiere Pallavicino. Criticità sulle quali si sta già lavorando, come sottolineato dal presidente della VII Circoscrizione Giuseppe Fiore.

“Ho avuto un’interlocuzione con Amap a tal proposito – sottolinea -. Si tratta di un rigurgito fognario, che provoca il reflusso delle acque sulla sede stradale”. Un problema che, evidenzia Fiore, dovrebbe essere risolto in tempi brevi. “Lunedì l’azienda ha già in programma di risolvere il problema, effettuando uno scavo sul posto. Non sarà effettuato nel weekend a causa dell’afflusso di mezzi previsto all’interno della strada in questione, complice l’inizio della stagione estiva. Tuttavia, si sta intervendo con degli interventi di spurgo per lenire al minimo i disagi per la cittadinanza”.