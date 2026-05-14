Le risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità tutto il 2026 garantendo gli usi potabile, irrigui e industriali. Le piogge dell’inverno ormai alle spalle sono state abbondanti ed hanno compensato gli abbassamenti dei livelli degli invasi degli anni scorsi.

I dati dell’Osservatorio sui servizi idrici

Lo conferma l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia che, nella seduta del 30 aprile scorso, ha completato l’analisi e la pianificazione dei volumi di acqua presenti negli invasi dell’Isola.

Il ruolo delle opere realizzate in emergenza

“Le riserve accumulate, unitamente a quelle reperite con gli interventi della Regione sui pozzi e sulle reti, oltre all’apporto dei tre dissalatori costruiti a Trapani, Porto Empedocle e Gela – afferma il presidente della Regione, Renato Schifani – consentono di affrontare l’approvvigionamento di acqua non più in condizioni di severità idrica. Si tratta di risultati concreti che vanno nella direzione di una gestione più efficiente e strutturata che richiede anche un’attenta pianificazione, con la redazione del Piano di tutela delle acque da aggiornare ogni sei anni, prevedendo una serie di azioni per rendere più resiliente il sistema nel fronteggiare fenomeni di siccità ricorrenti dovuti al cambiamento climatico”.

Nel palermitano sospeso ogni tipo di razionamento

Le attuali favorevoli condizioni di sistema si riflettono, in particolare, anche nel comprensorio del Palermitano, per il quale è stata pianificata la risorsa idrica assegnando tutto il fabbisogno richiesto dai soggetti utilizzatori.

Deve continuare il monitoraggio anche nei prossimi mesi

L’Autorità di bacino ha fornito ai destinatari del provvedimento di assegnazione le raccomandazioni relative al monitoraggio costante e all’obbligo di perseguire la massima efficienza nell’uso dell’acqua, implementando misure finalizzate alla riduzione delle perdite.

I documenti sulla pianificazione delle risorse idriche nei diversi ambiti territoriali per il 2026 sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana. Gli interventi per mitigar eil rischio di nuova emergenza continueranno.