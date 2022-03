Progetto avanti nonostante pandemia

Anna Lisa Marfia, attuale assessore ad Altofonte, rinnova la stima, la fiducia e il proprio sostegno al sindaco, Angelina De Luca. L’attuale sindaco ci riprova e scende di nuovo in campo in occasione della prossima tornata elettorale tentando il bis.

“Partecipiamo a un progetto politico – dice Anna Lisa Marfia assessore alle Politiche Sociali al Comune di Altofonte – che ha portato alla trasformazione della macchina amministrativa comunale e che si ripresenta in tutte le sue componenti e con grande compattezza al giudizio degli elettori. Un progetto intrapreso con l’elezione di Angela De Luca e che e’ stato portato avanti nonostante i limiti della pandemia, rivoluzionando il modo di fare politica, e sostituendo l’immobilismo con una politica del fare e della concretezza. La nostra comunità rafforza cosi la propria coesione sociale in un momento drammatico, con la minaccia di una guerra e la paura del futuro, consapevoli dell’importanza dell’unità e della condivisione”.

L’annuncia della prima cittadina

“Alle prossime elezioni comunali mi candiderò nuovamente a sindaco”, ha detto l’attuale prima cittadina di Altofonte Angela De Luca in un post su Facebook. Intanto ieri al Palazzetto dello sport ha raccontato cosa ha realizzato in questi 5 anni. Il sindaco del comune in provincia di Palermo che nel 2017 è stata la prima donna a ricoprire l’incarico al palazzo comunale, ci riprova, con una squadra forte e collaudata che l’ha supportata in questi cinque ann, soprattutto negli ultimi due, tormentati dalla pandemia da coronavirus.