L’Associazione culturale Labe laboratorio espressivo di Palermo darà il via, a partire da mercoledì 22 aprile 2026, ad un Laboratorio di scrittura creativa.

Il percorso sarà articolato in dodici incontri di due ore, ogni mercoledì sera dalle 20.30 alle 22.30.

Un lavoro dettagliato sulle tecniche legate alla creatività della parola e della scrittura. Un viaggio tra le nostre parole inespresse e sulle emozioni. Un momento da dedicare a se stessi e alla propria immaginazione, attraverso la scrittura d’invenzione.

Scrivere storie e sviluppare trame seguendo varie fasi, sarà l’unico filo conduttore dell’intero percorso.





Il laboratorio si rivolge anche a chi non ha mai sperimentato la scrittura creativa.

Iscrizioni entro lunedì 20 aprile.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni scrivere a: labeculturale@gmail.com

Luogo: associazione culturale labe laboratorio espressivo , via Mario Vaccaro , 6, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Workshop

Ora: 20:30

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