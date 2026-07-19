Sono stati tre i sacchetti di munizioni trovati nel mare dell’Addaura a Palermo. Il primo involucro con proiettili di pistola calibro 38 è stato trovato da una donna che si era immersa nello specchio d’acqua tra gli scogli.

Un ragazzo nel pomeriggio di ieri ha trovato altri due sacchetti di plastica con dentro munizioni calibro 45 e calibro 9×21. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno eseguito i controlli in mare senza trovare nulla. Le indagini sono condotte dai carabinieri.