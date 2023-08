L’ex governatore cita una cantante cilena

Totò Cuffaro scaccia via quelli che definisce, seppur velatamente, “indignatori seriali”. La polemica esplosa ieri per aver intonato la canzone “Bella ciao” innesca la sua replica. E l’ex governatore siciliano risponde con un’altra canzone, citando “Todo cambia” della cantautrice cilena Mercedes Soso. La perfomance dell’attuale segretario nazionale della Dc è stata davanti a tanti dirigenti e simpatizzanti democristiani che si sono ritrovati in una festa in un lido dell’Addaura, a Palermo.

C’è chi ha la puzza sotto il naso

“Alcuni si preoccupano e altri si indignano perché, tornato libero dopo aver scontato per intero la mia condanna. Ho sempre avuto rispetto e fiducia per le istituzioni della giustizia, a qualcuno da fastidio che sia tornato a coltivare la mia passione per la politica. Qualcuno, magari con la puzza sotto il naso, storce il muso perché nel citare 100 volte ‘I have a dream’ di Martin Luther King mi capita una volta di fare una gaffe. Altri accennano timidi nello scandalizzarsi perché, nel protestare contro la guerra in Ucraina, indosso una t-shirt rossa con falce e martello. Mi fu regalata nel lontano 1985, all’inizio della sua Perestroika, da Gorbaciov, padre della svolta comunista russa

Bella ciao, canzone senza colore

Cuffaro poi fa riferimento all’aver intonato Bella ciao: “Canzone simbolo della Resistenza di ogni colore e della difesa della libertà. Altri ancora, per i più disparati, motivi si ergeranno a censori per tutto o per niente. Così è la vita. Viviamo la ricompensa che essa ci da: vivere”.

La risposta con un’altra canzone

“A tutti voglio donare e rispondere con le bellissime parole di una cantante cilena, Mercedes Soso – replica Cuffaro -. Canto che vogliamo utilizzare come inno della Festa dell’Amicizia che la Dc nuova torna a celebrare dopo 30 anni di assenza, che faremo a Ribera dal 5 al 7 ottobre: ‘Todo cambia’. Ci siamo permessi, e speriamo che anche qui non ci siano mal di pancia, di tradurre in italiano e di ritoccare pro domo Dc”. Il polverone si era alzato dopo che Cuffaro aveva indossato la maglia rossa con tanto di simbolo della falce e martello, la scritta Cccp e il pugno chiuso alzato intonando Bella ciao. Una canzone simbolo della Resistenza partigiana al nazi-fascismo.

La “scelta” di Cuffaro

Una scelta insolita per il leader della Dc: con questo gesto, spiegano dallo staff, l’ex presidente della Regione siciliana ha voluto rimarcare il suo “no” alla guerra in Ucraina. A intonare Bella ciao assieme a Cuffaro tanti altri dirigenti Dc, tra cui la vice presidente del partito Francesca Donato. Il video della performance di Cuffaro mentre intona Bella ciao, accompagnato da altri dirigenti della Dc, è stato diffuso già ieri sera con dirette sui social network da chi era presente alla festa. E c’è chi alla fine si congratula con il “compagno partigiano Cuffaro”.

