Il mondo del giornalismo e della cultura siciliana piange la scomparsa di Ludovico Gippetto. Giornalista pubblicista, operatore attivo a tutto campo nel settore della comunicazione e ideatore del celebre progetto “Wanted” per la tutela del patrimonio culturale dell’isola, Gippetto si è spento nelle scorse ore all’età di 60 anni. Il decesso è sopraggiunto a causa di complicazioni sorte in seguito a un delicato intervento di cardiochirurgia a cui era stato sottoposto.

Il dolore della famiglia nei messaggi di addio

A rendere nota la triste notizia è stata la moglie, Grazia Picarella, attraverso un toccante messaggio affidato ai canali social. Nel testo viene ricordato come una persona speciale, il cui sorriso e la cui gentilezza hanno toccato molti cuori, descrivendo la sua vita come un esempio costante di amore e dedizione.

La moglie ha sottolineato come il ricordo delle sue parole e delle sue azioni continuerà a vivere in chi lo ha conosciuto, invitando chi gli voleva bene a trovare conforto nella fede, sapendo che è tornato alla casa del Padre Celeste per trovare pace e serenità. Il messaggio si conclude rimarcando che la sua eredità di affetto rimarrà per sempre con i suoi cari.

L’intuizione di “Wanted” per tutelare i beni culturali

Nel corso della sua carriera, Gippetto si era ritagliato uno spazio di rilievo non solo a livello regionale ma anche nazionale. La sua intuizione più importante risale a oltre trent’anni fa, quando diede vita alla fondazione “Wanted”.

L’obiettivo principale del progetto era ed è quello di far conoscere e riconoscere le opere d’arte trafugate, con lo scopo di riportarle nella loro legittima collocazione e restituirle alla fruizione pubblica. Attraverso questa realtà, il giornalista ha promosso per decenni campagne di comunicazione mirate alla diffusione di informazioni strategiche per bloccare l’illecita commercializzazione dei beni culturali sottratti al patrimonio dell’isola.

L’impegno recente per l’innovazione tecnologica

Negli ultimi anni, la sua anima poliedrica lo aveva spinto a dedicarsi a nuove sfide nel campo dell’innovazione e dello sviluppo del territorio. Gippetto aveva infatti concentrato le sue energie all’interno del Comitato Bim 2025 Sicilia.

In questo contesto si occupava della gestione di uno sportello informativo multimediale nato per fornire strumenti tecnici e informazioni utili a supportare la transizione digitale. Il progetto si rivolgeva in modo specifico alla Pubblica Amministrazione, al settore dell’architettura, ingegneria e costruzioni, e al comparto della ricezione alberghiera e della ristorazione.