La questura di Palermo è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Ingrassia, poliziotto stimato e figura storica del Reparto mobile, che si è spento dopo aver combattuto con estrema dignità contro una grave malattia. In servizio dal 1991, Ingrassia rappresentava per i colleghi molto più di un semplice collaboratore: era un punto di riferimento saldo, un veterano la cui esperienza era messa quotidianamente al servizio dei più giovani. La notizia della sua morte arriva a pochi giorni da quello che sarebbe stato il suo cinquantacinquesimo compleanno, previsto per il prossimo 15 gennaio, rendendo il distacco ancora più doloroso per chi lo conosceva e lo ammirava.

Una vita al servizio della divisa e degli altri

Entrato in polizia oltre trent’anni fa, Vincenzo Ingrassia aveva dedicato gran parte della sua carriera alla tutela dell’ordine pubblico, diventando con il tempo il componente più anziano del Reparto mobile palermitano. La sua presenza costante e la sua profonda conoscenza delle dinamiche operative lo avevano trasformato in una “roccia”, un termine che ricorre spesso nei ricordi di chi ha condiviso con lui turni faticosi e momenti di tensione in strada. Oltre alle doti professionali, Ingrassia era apprezzato per la sua straordinaria empatia e per quella determinazione che lo ha accompagnato fino all’ultimo giorno della sua personale battaglia contro il male che lo ha colpito.

La passione per le Harley e il cordoglio dei club

Fuori dall’ambiente lavorativo, la grande passione di Vincenzo erano le motociclette, in particolare le Harley Davidson. La sua figura era molto nota e rispettata anche all’interno dei motoraduni e dei vari club palermitani, che oggi si uniscono al dolore della famiglia con numerosi messaggi di cordoglio. Gli appassionati delle due ruote lo ricordano come un uomo schietto e dal cuore grande, capace di creare legami profondi grazie al suo carattere solare. La sua scomparsa lascia un vuoto immenso non solo tra le file della Polizia di Stato, ma anche in tutta la comunità dei biker che vedevano in lui un amico sincero e un compagno di viaggio instancabile.

Il ricordo commosso dei colleghi e della famiglia

Nelle ultime ore i social network sono stati inondati da post e fotografie che ritraggono Ingrassia in momenti di vita quotidiana e professionale. I colleghi lo descrivono come un amico fidato su cui poter contare nei momenti di massima difficoltà, una guida silenziosa ma autorevole. L’uomo lascia due figli, ai quali la Questura e i compagni di una vita si stringono in un abbraccio ideale. La perdita di un servitore dello Stato così devoto e di un uomo così amato segna profondamente il cuore di Palermo, che oggi saluta uno dei suoi figli migliori.