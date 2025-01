E' venuta a mancare all'età di 37 anni

Un’anima bella, rara e talentuosa. Sono queste le parole in ricordo della giovane Chiara Conigliaro, stroncata da una brutta malattia e venuta a mancare alcune ore fa. C’è incredulità nella mente degli amici e dei parenti della 37enne. Chiara lascia un bimba di un anno e mezzo e il marito Dario Carbonaro. Occhi azzurri e sorriso puro, nonostante la giovane età era già una professionista di successo nel mondo notarile palermitano. Chiara era una donna felice e realizzata, aveva coronato il suo amore appena due anni e mezzo fa, ad oggi rimane solo un ricordo di una donna “In gamba, lodevole nella sua professione e con grandi valori”, queste le parole usate da tanti che la conoscevano.

L'ultimo saluto alla giovane è stato dato questa mattina, 25 gennaio, nella chiesa San Francesco di Paola. Queste le parole di addio del marito Dario: "Voglio ringraziare tutte le persone a noi care che, con il loro amore, si sono strette a noi in questo difficilissimo percorso", aggiunge Dario, rivolgendosi infine a Chiara: "La nostra storia d'amore non finirà mai. Io, Sofia e tutti i tuoi cari, ti ameremo fino a lì."

Il cordoglio

La malattia ha colpito Chiara lo scorso anno, ma la sua resilienza ha stupido medici e familiari. Dopo un periodo critico in cui la giovane donna era entrata in coma, un intervento salvavita ha portato ad un miglioramento delle sue condizioni. Durante quel difficile periodo, tante persone si sono unite per sostenerla, dimostrando l’affetto che tutti le nutrivano. Oggi, sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati attraverso i social: “Che tristezza..una ragazza meravigliosa, in gamba, lodevole nella sua professione, con grandi valori .. , che aveva già vissuto la perdita della sua cara mamma da bambina. mi stringo in un forte abbraccio alla famiglia R.i.p. chiara” ha scritto un utente.

Un episodio emblematico della sua generosità è avvenuto durante la stipula di un atto per il progetto “Le Vie dei Tesori”, cosi ricorda la presidente Laura Anello: “Dovevo andare a stipulare un atto da un notaio per Le Vie dei Tesori, bussai alla porta dello studio e mi trovai davanti il sorriso incantevole di Chiara, che ci lavorò per tutta la mattina con acutezza e competenza rare, e alla fine mi disse che non voleva essere pagata perché era il suo contributo a un progetto che amava: “Mi sento parte della squadra”. Mi commosse, letteralmente, come penso si commuovano i soldati in trincea quando trovano un alleato inatteso. A nulla valse insistere per pagare. Parlammo, a lungo. Di quanto aveva combattuto per diventare notaio, lei che veniva da una famiglia umile e aveva avuto la fortuna di entrare nello studio di un anziano professionista che non aveva figli e che le aveva lasciato il testimone. Della casa che si apprestava a comprare. Di quanti amici da ogni parte d’Italia facesse venire a Palermo per il Festival Le Vie dei Tesori, “che mi rende orgogliosa della mia città”. E poi della sua bambina appena nata, al cui pensiero le si inumidivano gli occhi di felicità. Quando l’anno scorso ho saputo che Chiara si era ammalata gravemente, improvvisamente, a poco più di trent’anni, è stata una spada nel cuore, come spade sono state le notizie che mi arrivavano degli interventi e delle terapie, come spade erano le fotografie dei suoi sorrisi alla figlioletta in braccio, malgrado tutto, la testa avvolta sempre in un foulard. Quando oggi ho saputo che non ce l’hai fatta, Chiara, mi è calato il buio nel cuore. Chiara bella, Chiara combattente, ti immagino nel paradiso delle persone speciali. Grazie di essere stata al nostro fianco.A nome di tutto il popolo di Vie dei Tesori, non ti dimenticheremo mai. Ps. Il bando per cui serviva quell’atto lo abbiamo vinto. Sicuramente merito della tua polverina magica”.

Poi ancora un ricordo: “Una donna straordinaria, un notaio piena di umanità, una rappresentante preziosa e appassionata del Gruppo Donne Confapi Sicilia. Una madre e moglie felice. Chiara oggi ti abbraccio e mi stringo al dolore dei tuoi cari con la consapevolezza che il tuo ricordo è prezioso e come tale sarà sempre custodito e tramandato nella nostra Confederazione. Hai aiutato molte giovani donne pronte ad aprire una start up con consulenza e consigli , pronta a pensare al futuro della tua bimba …un futuro che volevi contribuire a costruire più rispettoso per tutte le donne. Hai con entusiasmo partecipato al Calendario Cinema della parità 2024 di Confapid Sicilia, grazie alla Presidente Tiziana Serretta , mi ricordo le tue parole…”poso volentieri omaggiando il film “C’è ancora domani” della Cortellesi perché voglio lasciare a mia figlia un mondo migliore e aiutare le donne professioniste”. Poi la malattia è quel calendario per noi oggi è diventato ricordo indelebile. Grazie”