E' stato stroncato da un infarto

Il mondo della pasticceria palermitana è in lutto per la prematura scomparsa di Roberto Pennino. A soli 39 anni, il titolare di Lab41 è stato stroncato da un infarto lasciando la comunità sgomenta. La sua attività, fondata insieme a Emanuela Rampolla, si occupava anche di organizzazione eventi, laboratorio di produzione, scuola di pasticceria e cake design. Pennino ha conquistato oltre dieci medaglie di prestigio, tra cui l’oro alle olimpiadi tedesche di Erfurt, conosciute come “Ika olimpiade der kocke” e l’oro agli internazionali d’Italia dove ha ottenuto il titolo di campione nazionale nella categoria artistica individuale. Questi traguardi hanno consacrato la sua fama a livello nazionale e internazionale, rendendolo un punto di riferimento nel panorama della pasticceria. Roberto Pennino lascia la moglie Jessica e la figlia Cloe.

La carriera

La sua carriera è stata caratterizzata da collaborazioni con rinomate realtà palermitane: da villa Igea a villa Bordonaro, dove ha potuto esprimere la sua creatività e perfezionare le sue tecniche. Il suo talento però non si è fermato ai confini della Sicilia. La sua esperienza si è estesa fino all’estero, in Kazakistan, dove ha avuto l’opportunità di diffondere l’arte della pasticceria siciliana. In un paese lontano, Pennino è riuscito a legare ingredienti locali con le tradizioni dolciarie siciliane, creando un ponte culturale che ha arricchito entrambe le parti.

Cordoglio

L’improvvisa notizia ha colto parenti e amici che ora piangono la sua scomparsa. Viene descritto come un giovane papà talentuoso, sorridente e grande appassionato del suo lavoro. Sono centinaia i messaggi di cordoglio in suo ricordo: “Caro Roberto Pennino la tua scomparsa è davvero un momento di tristezza incommensurabile, siamo increduli ma siamo vicini a te con il cuore e alla tua famiglia colmo di affetto. Sarai sempre ricordato per la tua grande passione che hai dimostrato nel tuo lavoro e per il tuo sorriso che hai sempre dimostrato a tutti noi. Riposa in pace Caro Roberto” si legge nel post di Rosario Picone.

“Ciao Roberto Pennino. Mi sembra tutto surreale. Nello stesso stabile in cui abbiamo abitato ti ho visto nascere, crescere e realizzarti professionalmente sempre con il tuo sorriso gioioso in volto. Mai avrei immaginato la tua prematura scomparsa. Adesso, che in tempo così breve hai concluso la tua esistenza terrena, ti affidiamo al Signore perché possa aprirti le porte del Paradiso”, ha scritto Gianluca Capone.

“Una notizia che ci ha sconvolto, siamo molto addolorati. Non ci sono parole , non si potrà mai accettare una perdita del genere. Riposa in pace caro Roberto Pennino , persona per bene, marito e padre meraviglioso, grande professionista. Una famiglia perfetta e dolcissima la vostra, di sani principi e valori. Tua moglie e tua figlia custodiranno per sempre la vita meravigliosa che gli hai donato e saranno fiere di te per sempre. Sentite condoglianze alla famiglia Pennino, ci stringiamo al vostro dolore, un dolore infinito. Il mio pensiero costante va a te dolce Jessi e alla piccola Chloe, ai vostri cuori spezzati per sempre”, scrive un altro utente.