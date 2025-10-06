Lascia polemicamente Fratelli d’Italia additandolo come partito verticistico nel quale non si ritrova più e aderisce alla Lega. Ma il passaggio non avviene per un semplice aderente. La scelta è dell’ex vice coordinatore regionale del partito in Sicilia, Francesco D’Urso Somma.

La comunicazione ufficiale data dalla Lega

La comunicazione ufficiale della nuova adesione viene dalla Lega per Salvini premier in Sicilia che rende noto, per intero, il testo della lettera con la quale l’ex vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco D’Urso Somma lascia FdI.

“Dopo un lungo periodo di riflessione, ho deciso di lasciare Fratelli d’Italia. Ascolto delle esigenze del territorio, riflessione, analisi del contesto politico e desiderio di dare risposte concrete ai miei concittadini sono stati i fattori che mi avevano spinto ad aderire a Fdi quando appena il 2% degli elettori si pronunciava in suo favore. Sulle stesse basi scelgo, oggi, di lasciare la formazione di Giorgia Meloni anche se il suo partito sfiora il 30%”.

La politica deve essere esercizio d ragion pratica

“Come sempre, infatti, all’opportunità personale preferisco l’opportunità per la comunità che ho scelto di servire impegnandomi in politica. Sono stato cresciuto ed educato con un animo aristotelico, guidato dall’idea che la politica debba essere esercizio di ragione pratica, ricerca della misura e costruzione del bene comune. Ho fatto miei esempi per cui l’impegno politico è legato all’etica, al rispetto reciproco, alla responsabilità verso la comunità. Ecco perché non mi riconosco più in un partito che funziona come un organismo autoimmune, che invece di proteggere e valorizzare le sue parti sane, finisce per attaccarle, trattandole come corpi estranei. Un fenomeno che in Fdi si è tradotto in atteggiamenti e comportamenti che hanno distrutto principi per me fondamentali come la fiducia e il senso di appartenenza. Non sono più in grado di accettare una linea che consuma se stessa che si è smembrata in correnti uno contro l’altra armate che rinunciano a dignità e autenticità pur di raggiungere obiettivi personali ignorando quello comune ovvero l’impegno verso i cittadini”.

Corsa sterile ad esclusioni politiche

“Mi sono sempre battuto per il confronto leale e la costruzione condivisa e non mi sento più di avallare una corsa sterile di esclusioni reciproche. Pound scriveva che se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le proprie idee o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. Faccio mia questa frase e scelgo di assumermi il rischio che comporta la coerenza, perché so che le idee hanno valore solo se si ha il coraggio di difenderle fino in fondo. Per questa ragione di coerenza non mi rimane che lasciare Fratelli d’Italia, partito del quale sono stato vice coordinatore regionale fino a qualche mese fa, senza rinunciare al mio impegno politico in favore del territorio e dei cittadini e aderisco alla comunità umana e politica della Lega siciliana che tiene alti i valori nei quali credo e ho sempre creduto” sostiene nella sua missiva Francesco D’Urso Somma