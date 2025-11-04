Muore mentre era in sella alla sua bicicletta travolto da uno scooter elettrico

Era un’artista appassionato di pittura, un volto amato dalla comunità artistica palermitana. Ha perso la vita tragicamente dopo essere stato investito da uno scooter elettrico tra via Gaetano Daita e via Archiemede. A pochi passi da lì viveva Giuseppe Gargano, 78 anni, scomparso improvvisamente ieri mattina, 3 novembre intorno alle 13.30. Ha perso la vita mentre era in sella alla sua bicicletta: la notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo dell’arte: “Ciao zio Giuseppe – scrive Gloria Gargano, la nipote – ora potrai fare i ritratti agli angeli”.

Dalle Ferrovie dello Stato all’accademia

Gargano aveva lavorato per anni all’Olivetti e poi alle Ferrovie dello Stato, prima di andare in pensione nel 1999. Da quel momento aveva deciso di dedicarsi completamente alla sua grande passione: l’arte. Si era iscritto all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dove aveva frequentato il Corso Libero del Nudo con il professore Ninni Sacco e il laboratorio di incisione sotto la guida dei professori Sergio Amato e Sergio Aquila. Aveva inoltre seguito un laboratorio di pittura con il professore Aurelio Caruso.

Altri incidenti mortali a Palermo

L’ultima tragedia a Palermo si è consumata il 25 ottobre: una giovane donna di 25 anni, Grace Opoku, è stata investita da un autobus in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato violentissimo. Il mezzo dell’Ast è stato immediatamente sequestrato a cui è seguita una nota del presidente dell’azienda siciliana trasporti, Luigi Genovese: “Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto – ha detto – la notizia dell’incidente ci ha lasciati sgomenti. La nostra vicinanza va ai familiari, ai due bambini coinvolti e a tutta la famiglia”.