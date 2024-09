Aveva 23 anni

Aveva 23 anni e il sogno di diventare medico Giuseppe Taravella, il giovane che ieri mattina, 16 settembre, è morto mentre faceva jogging. Una morte improvvisa che ha sconvolto l’intera comunità cittadina, da qualche anno aveva lasciato il Gonzaga Campus per proseguire gli studi in medicina, oggi il tragico epilogo. Da tutti è ricordato come un ragazzo solare, a lui venivano riconosciuti “un affetto e una sensibilità rari”, così, un utente ricorda il ventitreenne.

I funerali si svolgeranno oggi, 17 settembre, alle 11 presso la chiesa San Michele Arcangelo.

Il cordoglio

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente la comunità, che si sta stringendo attorno alla famiglia di Giuseppe in questo momento di grande tristezza. Giuseppe, per i suoi insegnanti, non era solo un alunno, ma un faro di positività ed energia. “E’ terribilmente difficile realizzare che un giovane pieno di vita e destinato ad un futuro brillante non sia più con noi” – ha commentato un suo insegnante – provo un dolore indescrivibile in questo momento, è stato uno dei miei più validi alunni sotto ogni aspetto”.

“Caro Giuseppe, la tua prematura scomparsa a soli 23 anni, sconvolge una comunità; hai saputo donare a chi ti conosceva un affetto e una sensibilità rari, qualità che pochi possiedono e che tu condividevi con naturalezza. Sempre pronto a tendere la mano, il tuo spirito socievole e generoso è stato un dono per tutti noi. Il tuo ricordo vivrà nei cuori di chi ha avuto la fortuna di camminare un tratto di strada con te” – scrive un’altra utente -.

“Lo ricordo serio, educato e preparatissimo al suo primo traguardo importante ,gli esami conclusivi della Scuola Secondaria di I grado nel giugno del 2015,in cui io fui Presidente di commissione – scrive una docente -.

La commozione del Gonzaga

La nostra comunità è addolorata per la salita al cielo del giovane ex alunno Giuseppe Taravella. Un ragazzo solare, intelligente, sorridente, dinamico, sensibile, sempre pronto a scommettersi per gli altri. Da qualche anno aveva lasciato il Gonzaga Campus per proseguire gli studi in Medicina. Oggi lo ricordiamo così, sorridente nella nostra scuola, dove lo scorso luglio lo abbiamo visto l’ultima volta per un saluto che non sapevamo sarebbe stato l’ultimo. Caro Giuseppe, domani martedì 17 settembre alle ore 11, ci uniremo in preghiera insieme alla tua famiglia presso la Chiesa di San Michele per salutarti per l’ultima volta sulla terra e consegnarti alla vita che non finisce. Noi pregheremo insieme per te. Tu prega per noi e continua a sorriderci dal cielo. Buon ritorno a Casa”.

La dinamica

Un giovane di 23 anni Giuseppe Taravella è morto in via Matteo Bonello mentre faceva jogging. E’ successo all’alba, il giovane si stava allenando come faceva spesso quando si è accasciato per terra. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al ragazzo. Ma non c’è stato nulla da fare.

