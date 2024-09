Aveva 26 anni

Ancora sangue nelle strade siciliane. Saranno celebrati domani, martedì 17 alle 15.30, i funerali di Martina Frequente nella chiesa di Santa Croce a Villaseta, la giovane ventiseienne vittima di un incidente stradale avvenuto domenica 8 settembre lungo la statale 118 nel tratto tra Agrigento e Aragona. Martina stava tornando a casa con i genitori, Giuseppe e Liliana e il fidanzato Gerlando dopo aver trascorso una serata in un ristorante per festeggiare il matrimonio di un parente. Poi il tragico impatto.

La dinamica

Durante il viaggio, la Fiat Grande Punto sulla quale viaggiavano si è scontrata violentemente con un’Audi A5. Nonostante i soccorsi tempestivi, Martina è arrivata all’ospedale Giovanni Di Dio di Agrigento in condizioni disperate ed è deceduta poco dopo il suo arrivo.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte dei carabinieri, che stanno cercando di chiarire le cause del sinistro. Attualmente non si esclude alcuna ipotesi.

Il ricordo di Martina

Martina e la sua famiglia erano molto conosciuti nel quartiere di Villaseta. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità. “Martina era una ragazza solare – dichiarato il diacono Antonio Sciacca – è un dolore immenso, ho assistito all’incidente e posso dire che è stato straziante”.

In segno di rispetto e solidarietà, il parroco di Villaseta, don Rino Lauricella Ninotta, ha deciso di sospendere i festeggiamenti per la Madonna della Catena, organizzando invece una fiaccolata in memoria di Martina. “Vogliamo professare fede nel signore crocifisso e risorto e testimoniare la speranza nella resurrezione” – ha dichiarato -.

Il cordoglio

L’assessore comunale alla Cultura Costantino Ciulla, amico della famiglia Frequente, ha espresso il suo cordoglio: “La comunità di Villaseta è stata sconvolta da un lutto gravissimo che tocca il cuore di tutti noi e si estende a tutta la città – ha detto -. La perdita di Martina ci lascia senza fiato, un vuoto incolmabile che solo la preghiera e la vicinanza reciproca possono, in parte, alleviare. Il mio pensiero e il mio affetto vanno ai genitori, Giuseppe e Liliana, alla sorella Simona, al fidanzato Gerlando, e a tutti gli amici e conoscenti che stanno affrontando questo immenso dolore. Siamo con voi in questo momento di grande sofferenza, e vi siamo vicini con il cuore e con la preghiera. Martina resterà sempre nei nostri ricordi, una giovane vita spezzata troppo presto, ma che continuerà a vivere nell’amore di chi l’ha conosciuta e amata”.

