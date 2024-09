I Carabinieri hanno individuato la persona che avrebbe investito un uomo di 68 anni avvenuto a Strasatti lo scorso 16 settembre. L’uomo, un 44enne, è stato denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso. L’incidente si è verificato nei pressi dell’incrocio tra la S.S. 115 e via Baronello.

L’incidente e la fuga

Secondo le ricostruzioni, l’anziano stava attraversando la strada quando è stato investito dall’auto guidata dal 44enne. Dopo l’impatto, invece di fermarsi e prestare soccorso, il conducente si è dato alla fuga. Il 68enne è stato trasportato d’urgenza alla clinica Villa Sofia di Palermo, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

La denuncia

Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno permesso di identificare il presunto responsabile dell’investimento.

Incidente sulla SS683 bis tra trattore e auto, un ferito in prognosi riservata

Incidente sulla SS 683 bis tra trattore e auto. La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone è stata chiamata a intervenire la scorsa sera, poco dopo le ore 20:00, per un grave incidente stradale avvenuto sulla SS 683 bis. L’incidente ha coinvolto un trattore con carrello al traino e un’autovettura.

Dinamica dell’incidente sulla strada sopraelevata

Il sinistro si è verificato sulla strada sopraelevata che collega il cimitero di Caltagirone con San Michele di Ganzaria. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma l’impatto tra i due veicoli ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti.

Messa in sicurezza dell’area e pericolo di sversamento

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a eseguire un controllo sui due mezzi coinvolti. È stato accertato che uno dei veicoli, probabilmente il trattore, presentava una preoccupante perdita di carburante.

Feriti e intervento dei soccorsi

Il conducente dell’autovettura, una Fiat Punto, è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. Il conducente del trattore ha riportato solo alcune escoriazioni, secondo quanto riferito dai sanitari presenti sul luogo dell’incidente. Anche la Polizia di Stato è intervenuta per i rilievi del caso.

