Le proposte

Un etilometro monouso da consegnare ai ragazzi affinché verifichino in autonomia se possono mettersi alla guida, un servizio shuttle, che nel weekend effettui il giro dei locali accompagnando e riprendendo i ragazzi, di modo che non debbano utilizzare mezzi propri, magari affiancandolo ad una convenzione con i taxi e perfino la predisposizione di piste dedicate dove i giovani possano godere della velocità, ma in sicurezza. Sono queste alcune delle proposte concrete emerse da “Percorsi” verso strade sicure -Tavolo tecnico per strategie comuni”, evento voluto dai Lions siciliani, con l’obiettivo di creare sinergia tra le Istituzioni per attuare la cultura della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle fasce d‘età più a rischio.

Impegno del Governo regionale

Il governo regionale, per bocca di Alessandro Aricò, assessore alle infrastrutture e della mobilità, si è impegnato a fare proprio l’intero pacchetto di suggerimenti, aggiungendo il proprio contributo reale, attraverso l’imminente mappatura delle strade, in modo da individuare le aree più rischiose per la sicurezza stradale e predisporre gli interventi necessari.

Iniziative dei Lions siciliani

Le iniziative che i Lions siciliani metteranno in campo coinvolgeranno i giovani in molti modi: oltre ad incontri di educazione stradale in classe con team multidisciplinari, verranno proposti iniziative come la realizzazione di brevi filmati sul tema della sicurezza da condividere sui social, i medesimi che, distraendo dalla guida, contribuiscono a causare incidenti.