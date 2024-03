I protocolli d'intesa

Siglati i protocolli d’intesa del Lions International-distretto 108yb Sicilia con il centro regionale trapianti e Federfarma e con l’Urs Sicilia per sensibilizzazione in tema di donazione d’organi. Ad essere in prima fila sulla questione, è il comitato Lions che ha voluto stringere un accordo tra le parti affinché si possa creare un ulteriore percorso per agevolare l’iscrizione dei cittadini all’elenco del Sit (sistema informativo trapianti). “L’idea del protocollo nasce da due constatazioni – dichiara Marika Tutino, appartenente al comitato Lions club international – gli strumenti di raccolta delle adesioni sono o troppo lontani nel tempo o condizionati dalla presenza una tantum di volontari o tramite applicazione – continua – è necessario trovare un figura di riferimento come quella del farmacista, adatto ad interfacciarsi ai cittadini”.

Attraverso la stipulazione dei protocolli d’intesa firmati nella mattinata del 15 marzo presso la sala Mattarella di palazzo dei Normanni, “Verrà portato a compimento un grande avanzamento gestionale e culturale rivolto ad una delle tematiche più delicate e meritevoli d’attenzione” – così come dichiarato dal comitato Lions club international -.









L’adesione di Federfarma

La firma dei protocolli d’intesa rappresenta un passo significativo verso la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte, al fine di favorire una maggiore diffusione delle informazioni sulla donazione d’organi e incoraggiare la partecipazione attiva della comunità. “Le farmacie della Sicilia che aderiranno all’iniziativa si impegneranno ad informare la popolazione la fine di potenziare la consapevolezza su tale importante tema – dichiara Gioacchino Nicolosi, presidente Ferderfarma – e forniranno il supporto necessario ai cittadini nella compilazione dei moduli Lions delle dichiarazioni di volontà trasmesse con cadenza mensile al Crt Sicilia”.

La firma del Centro regionale trapianti Sicilia

Salvare vite umane, questo è l’obiettivo dei protocolli d’intesa firmati tra le parti. “il 2024 è un anno record per la Sicilia ma rimane lo zoccolo duro dell’opposizione – dichiara Giorgio Battaglia, coordinatore regionale Crt – abbiamo circa il 40% delle persone che dicono no alla donazione e oggi vogliamo cercare di trovare luoghi e occasioni per dare significato alla donazione e informare le persone ad un giusto sì”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo e la firma del protocollo d’intesa sancisce la nascita di un nuovo strumento pratico del cittadino che porterà a salvare tante vite sospese in attesa di un trapianto. Tale, “Nasce dall’intento di infondere nella popolazione, sin dalla formazione scolastica, la cultura del dono, per poter un giorno azzerare le opposizioni e rendere naturale l’atto della donazione degli organi dopo la morte” – ha sostenuto Marika Tutino, delegato comitato Lions -.

La sigla dell’ufficio scolastico regionale Sicilia

“La risposta dei giovani fin ora è stata positiva – dichiara Marco Anello, dell’Usr Sicilia – è un tema talmente delicato che può generare una forma di rigetto e la sensibilizzazione serva proprio a vincere queste resistenze ovvie dei ragazzi così giovani però si getta un seme che sicuramente in futuro darà dei frutti”.

Lions clubs international

La missione della Fondazione Lions clubs international è “Sostenere l’impegno dei Lions club e dei partner al servizio delle comunità a livello locale e globale, offrendo una speranza e lasciando un segno nelle vite della gente attraverso progetti umanitari e contributi finanziari”. Tale è stata fondata nel 1917 e conosciuta prevalentemente per la lotta alla cecità. Ad oggi l’associazione è impegnata anche in attività di volontariato per diversi tipi di progetti comunitari, tra cui la difesa dell’ambiente, la distribuzione di cibo ai bisognosi e l’assistenza agli anziani e ai disabili.

Dopo soli tre anni dalla sua nascita, i Lions diventano un’associazione internazionale e successivamente, iniziano e tutt’ora collaborano, con l’Onu.

