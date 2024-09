Aveva 50 anni

E’ palermitano lo chef scomparso nella serata di venerdì 13 settembre a Loreto Aprutino mentre era in sella alla sua moto. Un tragico incidente ha provocato la morte dello chef Maurizio Scialabba, 50 anni, lavorava in un noto ristorante della zona e si era trasferito da tempo nel pescarese.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto mentre era alla guida del suo mezzo. Per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrato contro un’automobile. L’allerta è stata immediatamente lanciata, e sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno anche attivato l’elisoccorso per tentare di salvare la vita dell’uomo. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano e per Maurizio Scialabba non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio

La comunità di Loreto Aprutino si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Maurizio in questo momento di profondo lutto. ““Ho appreso con profondo dolore la notizia della scomparsa di Maurizio Scialabba, a causa di un tragico incidente stradale. Da qualche tempo dipendente del Comune di Pineto, in qualità di cuoco, si è fatto apprezzare per le sue qualità professionali e umane. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte mia, dell’amministrazione comunale tutta e dei dipendenti del Comune” – ha scritto Alberto Dell’Orletta, sindaco di Pineto -.

Anche i familiari di Maurizio Scialabba condividono il loro profondo dolore: ““Non avrei mai voluto ricevere questa notizia. È un colpo devastante per tutti noi. Penso alla moglie Dina, ai figli e soprattutto ai miei cognati, già provati dalla perdita del primo figlio, Angelo. Maurizio aveva tutta la vita davanti a sé. Dio mio, perché?”.

