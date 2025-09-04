Combatteva contro una malattia

Un piccolo cuore rosanero ha smesso di battere prematuramente. E’ scomparso all’età di 13 anni il piccolo Joshua, una delle mascotte degli ultras della Curva Nord superiore. Un amore puro, fedele per i colori della sua città. Amava sostenere le maglie della squadra del cuore ed era conosciuto ed apprezzato da tutti i tifosi della curva. E’ andato via dopo aver combattuto contro una malattia che purtroppo lo ha stroncato nel pieno della fanciullezza.

Un dolore profondo che ha colpito nelle ultime ore la tifoseria palermitana: “Joshua è qua e canta con gli ultrà” gli dedicano in uno striscione.

Il ricordo di Joshua

La notizia ha colpito profondamente i tifosi del Palermo che nelle ultime ore ricordano i momenti passati insieme a sostegno della squadra. Aveva già conquistato un posto speciale nel cuore degli ultras; nei messaggi di addio si legge tutta la commozione e il dolore per una vita interrotta troppo presto: “Un bambino alla tua età non può andar via così presto, qualcosa stasera mi ha portato da te, in questa foto i tuoi occhi erano felici proprio lì dove anche io ho passato tanti momenti felici ed è forse questo che stasera ci ha fatto incontrare, un filo conduttore invisibile, il nostro Palermo che per noi non è una semplice squadra di calcio , per te era vita che hai vissuto troppo poco e stasera eravamo lì tutti per te” si legge in un post su Facebook.

Joshua rappresentava l’innocenza della giovinezza, la passione pura per il Palermo che lo rendeva entusiasta ogni qual volta metteva piede allo stadio: “Voglio ricordati così piccolo mio. Con quella gioia che quando vedevi il Palermo impazzivi e quando sei entrato l’ultima volta con me allo stadio non lo scordo più era in questa partita . Sei stato un guerriero. Hai lottato da grande ometto. Ti vogliamo bene Joshua” scrive un altro utente.

La pagina Romanticismo Ultras si è unita alle condoglianze e a tutti i sostenitori della squadra: “Entrare nella pagina di mattina e leggere queste notizie diventa davvero difficile partire la giornata.. ieri ci ha lasciato JOSHUA un piccolo ultras del gruppo minorenni Palermo. La pagina romanticismo ultras porge le condoglianze alla famiglia e a tutta la Palermo ultras. continua a tifare il tuo Palermo da lassù. La vita a volte è ingiusta. toglie i sorrisi più belli, i volti più puri, quelli che dovrebbero solo illuminare e non spegnersi mai. uno sguardo giovane che brillava, la bellezza semplice di chi non aveva ancora visto il male del mondo. Un viso che raccontava futuro, che portava addosso la freschezza dell’età, la passione di chi ha appena iniziato a vivere la curva, il gruppo, i sogni. ed è proprio questo che fa più male: vedere la bellezza interrotta, lo sguardo spento troppo presto, l’innocenza tradita dalla crudeltà della vita. Non ci sono parole per spiegare ,C’è solo il vuoto che lascia. C’è solo il ricordo di un volto che resterà per sempre giovane, per sempre bello, per sempre parte della curva”.