Addio a Kristian Cipolla. Il mondo dello spettacolo e in particolare della musica è sotto shock per la morte , a soli 42 anni, del tenore dei SeiOttavi.

Stroncato nel pieno degli anni

Il tenore dei SeiOttavi era molto conosciuto in città per essere stata una delle voci più belle della città. Kris, come lo chiamavano gli amici, si è spento a causa di una malattia che lo ha colpito di recente e lo ha portato via velocemente.

L’annuncio sulla pagina Facebook dei SeiOttavi

A dare l’annuncio sulla propria pagina facebook sono stati proprio i SeiOttavi. “Non avremmo mai voluto scrivere queste parole. Kris se n’è andato” sono state le semplici parole che accompagnavano una sua bella fotografia.

“Non è facile scegliere le parole giuste per salutare un compagno di vita, un amico, un fratello, un padre, una persona critica e attenta, una persona curiosa e spesso polemica – continua il post – Si faceva sempre tante domande e cercava spiegazioni a ciò che a volte non può essere spiegato. Aveva una voce brillante e limpida, e la usava in modo eccezionale”.

Il ricordo dei compagni di viaggio

“Quante avventure Incredibili vissute insieme, e quante ne avremmo volute vivere: ancora tante e questo fa rabbia, molta. Ci mancheranno le risate e il fare giocoso sul palco: sempre con una grinta speciale.

Non si dovrebbe andare via così presto”.

L’addio

“Ora canterà per gli angeli. Fino a qualche giorno fa ha continuato a progettare il futuro con idee nuove e proposte musicali. La musica, il canto, la sua scelta di vita. Buon viaggio caro Kristian”.

La ribalta nazionale

La musica italiana perde, dunque, un interprete stimato e conosciuto non solo a Palermo e in Sicilia. Nel suo lungo percorso musicale, infatti, Kris ha visto anche la ribalta nazionale grazie alla partecipazione dei SeiOttavi a nove puntate della prima edizione di “X Factor” nel 2008, gruppo nel quale era entrato nel 2005 dopo un lungo percorso personale

E’ andato via troppo presto a soli 42 anni con ancora tante cose da dire e da fare