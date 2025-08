Avrebbe dovuto spegnere le sue 20 candeline, festeggiare la vita e i sogni ancora da realizzare. Invece, il destino ha voluto che proprio quel giorno, il 4 agosto, Patrick Thomas Nicholson perdesse la vita in un drammatico incidente stradale. Un colpo al cuore per Palermo che nel giro di poche ore ha visto spegnersi la vita di un altro giovane, lasciando sconvolta l’intera comunità.

Il tragico schianto è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo viale Regione Siciliana, in direzione Trapani, all’altezza di un distributore di benzina.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la moto su cui viaggiava Patrick si è scontrata con un’auto che stava uscendo dal distributore. L’impatto è stato violento. Il ragazzo è stato balzato dalla sella e per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale ma ogni tentativo di soccorso è stato vano.

Il cordoglio

Palermo è costretta a contare un’altra giovane vittima della strada. Patrick avrebbe dovuto celebrare al meglio il suo compleanno ed invece i familiari, gli amici e l’intera comunità cittadina hanno dovuto dirgli addio: “Le comunità di Villaciambra Malpasso e Piano Maglio si stringono oggi all’immenso dolore di Gordon Nicholson e della sua famiglia per la tragica scomparsa di Patrick Thomas Nicholson a seguito di un incidente avvenuto su viale regione siciliana. Che la terra ti sia lieve piccolo angelo” si legge sui social.

Altro incidente mortale a Palermo

A distanza di poche ore ieri, 4 agosto, un’altra vittima della strada: il suo nome è Giuseppina Peri, 67 anni di Montemaggiore Belsito. La donna sarebbe stata investita da un camion mentre attraversava via Messina Marine, proprio davanti l’ospedale Buccheri La Ferla. Secondo le prime ricostruzioni, la donna era appena uscita dalla struttura ospedaliera quando è stata travolta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo da sotto il mezzo, e gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.

il traffico in one è andato in tilt e la strada è stata chiusa per alcune ore. Dura la reazione del presidente della II circoscrizione, Giuseppe Federico, che ha rilanciato la richiesta di installare semafori e rallentatori di velocità lungo la vita definita come una delle più pericolose di Palermo, sottolineando che la sicurezza dei cittadini deve essere prioritaria rispetto alla fluidità del traffico.