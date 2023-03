Saranno riprogrammate le risorse regionali destinate all’edilizia ospedaliera e nascerà il nuovo ospedale Policlinico di Palermo. Una struttura unica che sostituirà per intero l’attuale Policlinico. Sarà un ospedale moderno da 465 posti letto distribuiti in una struttura unica polifunzionale; un appalto da circa 300 milioni di euro di opere edilizie e circa 80 milioni in attrezzature sanitarie di ultima generazione. Per la sua nascita occorreranno da 7 a 10 anni anche se si spera di riuscire anche in tempi meno lunghi

La Regione dice sì alla riprogrammazione dei fondi

La Regione siciliana ha, infatti, detto sì alla richiesta del Policlinico di Palermo si riprogrammare le risorse ex art. 20 e scorporare il progetto del nuovo Policlinico da quello dell’Ospedale Civico di Palermo. Di fatto si tratta di accantonare l’ìdea di una ‘fusione’ dei due ospedali, uno pubblico e l’altro universitario.

A confermarlo è stato il Commissario del Policlinico di Palermo Salvatore Iacolino ospite della trasmissione Casa Minutella in diretta su VideoRegione

La richiesta del Policlinico

La richiesta di riprogrammazione delle risorse rivolta alla Regione viene proprio dal Policlinico e risale al 31 gennaio scorso. Vi si formalizza l’intenzione di mettere in campo un progetto per la realizzazione di un nuovo Policlinico in un’area che sta fra l’attuale cittadella universitaria di Viale delle scienze e il polo sportivo universitario del Cus. Un ospedale che avrebbe l’accesso da Viale Regione siciliana essendo a servizio dell’intera area a monte della città e facilmente raggiungibile anche dalla provincia

La risposta dell’assessore Volo

La risposta è arrivata un mese dopo. Con la nota 14424 del 28 febbraio a firma dell’assessore Giovanna Volo l’assessore “rassicura che questa amministrazione sta procedendo alla predisposizione degli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse”. Di fatto un chiaro assenso allo scorporo del progetto. Ci saranno risorse per il nuovo Policlinico e, a parte, risorse per le esigenze dell’Arnas Civico.

Il progetto

In base al progetto di massima, dunque, saranno programmati circa 300 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale Universitario. Le 26 cliniche che attualmente ospitano il Policlinico in altrettanti edifici diventeranno aule dedicate allo studio e alla ricerca. A parte sarà necessario finanziarie l’acquisto delle attrezzature per le quali sarà necessario uno stanziamento che si aggira intorno agli 80 milioni probabilmente da prelevare da fonti di finanziamento diverse da quelle ex art 20.

Una diversa visione della sanità

Una visione diversa della sanità ospedaliera rispetto a quella del precedente governo che spingeva, invece, sulla fusione fra i due ospedali. La scelta del governo Schifani sarà di mantenere l’autonomia delle due strutture dando seguito anche all’idea del Rettore dell’Unipa Midiri che nel suo programma che lo ha portato all’elezione aveva individuato fra le cose da fare proprio il nuovo ospedale Policlinico.

In linea con questa idea anche un ex Rettore nonché ex assessore regionale alla salute come l’attuale sindaco di Palermo Roberto Lagalla

