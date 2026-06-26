La Comunicazione pubblica non è al servizio della politica ma deve rimanere uno strumento per avvicinare i cittadini alla pubblica amministrazione. E’ questo il messaggio che arriva dagli Stati generali della Comunicazione politica e istituzionale che si sono svolti a Palermo, all’assemblea regionale siciliana, nella sala dedicata a Piersanti Mattarella.

L’incontro con le delegazioni degli enti regolatori della comunicazione

All’incontro – organizzato dal Corecom Sicilia – hanno partecipato delegazioni regionali degli enti regolatori della comunicazione di tutta Italia. Obiettivo del summit è lavorare – di concerto e con la supervisione di Agcom – per chiedere al parlamento nazionale una riscrittura della legge 28 sulla comunicazione pubblica.

Serve una riforma della norma di riferimento

I limiti di quella norma – che opera un controllo stringente in materia di par condicio sui media tradizionali – emergono con tutta chiarezza dall’evoluzione social e digitale degli ultimi anni, con l’impossibilità di creare regole e procedure chiare per tutti. Per questo il dibattito verte sulla necessità di riformare quella legge.

I social e l’informazione on line che hanno cambiato le regole del gioco

Di fatto i social network e l’informazione digitale on line hanno cambiato le regole del gioco. una legge pensata per mezzi di comunicazione ancora esistenti ma che vengono ormai superati dalle modalità di informazione dei nuovi media ai quali diventa complesso applicare regole nate per altri mezzi. Così la par condicio imposta alle televisioni, ad esempio, rischia di diventare anacronistica se non seguita da altri mezzi di comunicazione o seguita in modo creativo approfittando di un vuoto normativo evidente e che non sempre può essere colmato dalle direttive dei singoli comitati che provano ad estendere regole in vigore a strumenti tecnicamente diversi.

E proprio sul tema della consapevolezza digitale, al convegno s’è anche discusso dell’impatto che le nuove tecnologie hanno sul mondo dei giovani oltre che dell’esigenza di uniformare le regole attraverso una riforma del settore.