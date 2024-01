L’aeroporto di Lampedusa si prepara alla prossima stagione estiva: quattro nuove destinazioni saranno la novità del programma “Summer 2024”. Malta, Perugia, Bari e Forlì sono i nuovi itinerari che si apprestano a collegare Lampedusa con il resto dell’Italia e con l’isola di Malta.

La rete di connessioni aeree si espande grazie agli accordi siglati dalla società Ast Aeroservizi, che gestisce l’aeroporto dell’isola, con le compagnie Hello Fly, Air Mediterranean e la stessa Ast Aeroservizi. Il potenziamento delle rotte è un segnale positivo che rispecchia l’impegno nel promuovere il turismo e l’accessibilità di Lampedusa.

Il calendario dei voli vedrà un’intensificazione già a partire da aprile fino a ottobre, con un incremento delle frequenze da e per Palermo e Catania, assicurate dalla compagnia Dat, che garantisce la continuità territoriale durante tutto l’anno.

Le novità non si fermano qui.

“Il management di Ast Aeroservizi sta lavorando costantemente in stretta collaborazione con le compagnie aeree – dichiara il direttore generale di Ast Aeroservizi, Mario Parlavecchio -. Inoltre, si sta valutando la possibilità di aumentare le frequenze dei voli esistenti e di esplorare nuove rotte. Una delle sfide più ambiziose è quella di attrarre una delle compagnie già presenti sull’isola a considerare un collegamento internazionale, aprendo così nuove prospettive per Lampedusa come destinazione internazionale di rilievo”.

Inoltre per la prossima estate e fino ad ottobre saranno confermati i collegamenti con le principali città italiane: Roma (Fiumicino), Milano Linate e Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Torino, Verona e Bergamo. Queste rotte saranno operate dalle compagnie Ita, Wizz, Volotea, Easy Jet, Vueling, Aeroitalia, Air Horizont e Albastar.