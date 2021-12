I verbali elevati dalla polizia alle auto in corsia di emergenza

La polizia di Stato ha multato in una settimana 50 automobilisti per posteggio selvaggio sulla corsia di emergenza nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino per le quali è prevista una sanzione di 87 euro e la decurtazione di 2 punti sulla patente. Sono tanti gli automobilisti che si parcheggiano sulla “bretella aeroportuale di Punta Raisi” attendendo i familiari che arrivano nello scalo.

Cattiva abitudine

Una cattiva abitudine, sanzionata dagli agenti della polizia stradale oltre che essere vietata dalle norme del Codice della strada e aumenta il rischio di incidenti stradali causati dall’improvvisa immissione sulla corsia di marcia da parte di coloro che utilizzano le corsie di emergenza come parcheggi.

L’utilità di queste corsie

In una nota la polizia evidenzia che “tali corsie possono essere impegnate esclusivamente in caso di malessere degli occupanti del veicolo o inefficienza dello stesso”.