I consigli della Polizia

Dalla Polizia di Stato info e consigli utili per un’ “Estate in sicurezza”

Le raccomandazioni della polizia per la sicurezza su strade e autostrade

Si registra, già da qualche giorno un aumento della circolazione

I consigli per viaggiare in sicurezza da parte della Polizia di Stato nell’ambito della campagna “Estate in sicurezza”, per garantire in questo periodo massima sicurezza a cittadini e turisti. In questi giorni anche i servizi della Polizia Stradale verranno implementati: le pattuglie della locale Sezione e dei Distaccamenti presenti sul territorio assicureranno la vigilanza ed il primo intervento in caso di soccorso agli utenti in difficoltà.

Le raccomandazioni della Polizia

La Polizia Stradale raccomanda a tutti gli automobilisti di mantenere una guida prudente e corretta consigliando prima di mettersi alla guida di controllare l’efficienza e la funzionalità del veicolo in tutti i suoi organi meccanici ed elettrici; non affrontare il viaggio subito dopo aver pranzato o cenato e, comunque, in condizioni di stress e stanchezza; evitare di sovraccaricare il veicolo con carichi ingombranti, sporgenti e quant’altro di volume e peso che possa pregiudicare la tenuta di strada; osservare rigorosamente le distanze di sicurezza; assicurare tutti coloro che viaggiano a bordo di autovettura con le cinture di sicurezza, e se bambini sugli appositi seggiolini e/o sedili di sicurezza omologati; indossare sempre il casco protettivo ben allacciato a bordo di motoveicoli e ciclomotori; rispettare i limiti di velocità, adeguandola alle contingenti condizioni della strada e del traffico; non fare uso di telefono cellulari, o apparati elettronici.

Per chi viaggia in autostrada

Tra i consigli, non occupare, se non nei casi di assoluta necessità, le corsie di emergenza; tenere pronta la somma di denaro per il pagamento del pedaggio autostradale, al fine di ridurre i tempi di attesa ai caselli; richiedere informazioni sulle condizioni della viabilità telefonando, oltre al N.U.E. 112, anche al nr. 095/547111 (Centro Operativo Polstrada Catania – Sicilia Orientale) o al nr. 1518 (centrale operativa CCIS viaggiare informati).

I restringimenti e i cantieri

Particolare attenzione dovrà essere prestata sul tratto autostradale Villafranca T./Boccetta della Tangenziale A20, su entrambe le direzioni di marcia, persistendo restringimenti sulle carreggiate e una deviazione che possono determinare rallentamento del traffico con conseguente presenza di code, in relazione alla costruzione del nuovo viadotto “RITIRO” che accede direttamente alla città di Messina. “Si ricorda agli automobilisti che è prevista la sospensione o il ritiro della patente di guida nei casi di circolazione sulle corsie di emergenza o di inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali, in caso di velocità eccessiva, di inosservanza della distanza di sicurezza con collisioni e/o lesioni gravi alle persone ovvero nel caso di reiterate violazioni di obblighi relativi al sorpasso ed alla precedenza”.