il racconto di un testimone sui social

Bufera in volo. Un vero e proprio caos ieri sera per i passeggeri del volo Ryanair partito da Torino e diretto a Palermo. A causa del forte vento nello scalo di Punta Raisi, il pilota sarebbe stato costretto a tornare indietro verso la Calabria e atterrare a Lamezia Terme (Catanzaro) perché a Catania la SAC avrebbe risposto “picche” in quanto lo scalo etneo non avrebbe avuto “sufficiente spazio a disposizione”. Una brutta disavventura per i numerosi passeggeri che poi, dopo diverse ore, sono riusciti ad arrivare a Palermo, ma soltanto alle 3 di notte.

Il racconto di un testimone

Un passeggero, Renato Marchiafava, ha raccontato sui social la disavventura nel volo Torino-Palermo di ieri.

Ecco cosa scrive su Facebook: “Ore19,45. Dopo due tentativi di atterraggio con un vento mostruoso nel volo Torino-Palermo Ryanair, fortunatamente finiti bene grazie alla perizia del pilota, siamo arrivati a Lamezia Terme perché Catania non ha spazio in Aeroporto. Dopo un’ora e mezza in aereo fermi a Lamezia, ci fanno sbarcare. Un’altra ora senza alcuna comunicazione o ristoro in un aeroporto sostanzialmente chiuso insieme ad altri tre voli nelle stesse condizioni non abbiamo ancora alcuna comunicazione sul destino che ci aspetta”.

Passeggeri terrorizzati

“Questa è la situazione , ditemi voi, gente impaurita, stanca, esasperata, gente che è stata male. A mezzanotte grazie ad alcune informazioni carpite da un paio di passeggeri ‘dicono’ che ci mettono sui pullman per andare in albergo. Dopo 20 minuti, dopo aver riunito tutti i passeggeri dei 4 voli, ci fanno rispostare nuovamente dicendo che il volo parte. La situazione meteo adesso è favorevole. Ore 00.57: molta gente terrorizzata non è salita e sta rientrando con i suoi mezzi, l’aereo è ancora vuoto forse anzi sicuramente l’informazione non è stata data correttamente”, denuncia il passeggero.

“Mai vista una cosa simile”

“Un intero Aeroporto svegliato in piena notte risponde come può – prosegue nel racconto – . Un agente di Polizia encomiabile dice chiaramente ‘mai vista una cosa simile’ e comunque grazie ai lavoratori dello scalo anch’essi molto stanchi. A parte scriverlo qui su Facebook, francamente sfinito ringrazio nostro signore di poterlo scrivere. Per il resto e sul come la Ryanair gestisce le criticità, perizia dell’equipaggio ed estrema cortesia e professionalità a parte, chi prende le decisioni sui trasporti dovrebbe interrogarsi. Equipaggio Ryanair encomiabile, ma non possono fare girare così gli aerei“.

Paura a bordo

“L’Aeroporto di Palermo è dotato di sistemi avanzati meteo, con un vento simile di scirocco gli aerei da Torino, da Pisa, da Bergamo, etc non sarebbero dovuti decollare mai e poi mai. Chi scrive vola da 40 anni e stasera per la prima volta ho avuto veramente paura. Che non si ripetano episodi simili, mai più. Qui Lamezia passo e chiudo”.

L’epilogo: arrivo alle 3 di notte

Poco dopo ha scritto: “Grazie a tutti rientrato stanotte ore 3, una disorganizzazione totale del nostro sistema dei trasporti aerei veramente imbarazzante”.