A causa del maltempo il volo dirottato a Catania

Per il forte temporale che si è abbattuto la scorsa notte sull’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo il volo Ryanair da Pisa con 180 passeggeri diretti allo scalo palermitano è stato dirottato su Catania.

Per i passeggeri è stata una lunga notte trascorsa in aeroporto e poi sul pullman. Il velivolo ha girato per quasi tre quarti d’ora sullo scalo di Palermo Falcone Borsellino, ma il temporale imperversava, e la torre di controllo non ha autorizzato l’atterraggio.

La partenza del velivolo era prevista dallo scalo toscano alle 22.30, ma è avvenuto solo a mezzanotte.

I passeggeri sono stati accolti nello scalo di Fontanarossa alle 3 di notte. Alle 4 alcuni di loro sono partiti in pullman diretti a Palermo. Sono arrivati a Palermo verso le 7.30. Dalla compagnia aerea è arrivata solo una mail.

“Siamo spiacenti di informarti che il tuo volo FR9994 in partenza da Pisa e diretto a Palermo ha subito un cambio di tratta e avrà come nuova destinazione Catania il 07-10-2021. – si legge nel messaggio della compagnia irlandese – Stiamo ancora verificando quali siano state le cause di tale disguido. Siamo impegnati nel fornire in tempo assistenza a tutti i passeggeri, ma alcune situazioni straordinarie fuori dal nostro controllo potrebbero incidere sulle operazioni.

Il benessere dei passeggeri è importante, per questo stiamo facendo del nostro meglio per ridurre al minimo il disagio, in accordo con la Normativa EU 261/2004. Ci scusiamo di nuovo per il ritardo del tuo volo”.