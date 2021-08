Garantiti in inverno 2 voli a settimana

Nuovi collegamenti internazionali per l’aeroporto di Punta Raisi “Falcone-Borsellino”. A partire dal prossimo inverno sarà attivata la tratta Palermo-Lisbona con due voli settimanali a cura della Ryanair. È stata la stessa società di voli low cost ad avere annunciato la novità.

Integrazione all’operativo invernale

Ryanair ha confermato oggi ulteriori integrazioni al suo operativo invernale tra l’Italia e il Portogallo. Ciò contribuirà a potenziare il traffico aereo e alla ripresa dell’industria del turismo. In particolare per Palermo ci saranno due voli settimanali per Lisbona. “In qualità di maggiore compagnia aerea italiana, – ha commentato Chiara Ravara, head of sales & marketing Ryanair – siamo lieti di continuare a supportare la crescita regionale nonostante le sfide imposte dalla pandemia di Covid-19. Siamo felici di aggiungere ancora più voli settimanali tra l’Italia il Portogallo. Ciò contribuirà a incrementare il traffico aereo e a supportare la ripresa del settore turistico mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre”.

Già possibili le prenotazioni

“Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, – precisa l’ufficio stampa della compagnia – i clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata vacanza con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di dicembre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo”.

La compagnia continua a investire

Appena il 2 luglio scorso Ryanair ha attivato un nuovo volo estivo nazionale che collega Palermo a Cuneo, operativo due volte a settimana, sempre nell’ottica di incrementare gli spostamenti e promuovere il turismo. I passeggeri in partenza dallo scalo di Cuneo possono prenotare un viaggio verso Palermo volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero supplemento cambio volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.