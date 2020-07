Due i voli a settimana previsti

Ryanair, la compagnia numero uno in Italia, ha annunciato oggi l’introduzione della nuova rotta che collegherà Palermo e Perugia con due voli a settimana a partire dal 27 ottobre, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020.

I viaggiatori in partenza dall’Italia possono ora prenotare un break invernale a Perugia o Palermo, volando a tariffe estremamente convenienti per viaggi business o leisure.

“Siamo lieti di annunciare questo nuovo servizio bisettimanale da Perugia a Palermo, attivo dal 27 ottobre, nell’ambito dell’operativo in programma per l’inverno 2020. I nostri clienti possono ora prenotare un break invernale a Perugia o Palermo, volando a tariffe estremamente convenienti, a bordo della compagnia preferita in Italia. Per festeggiare questa nuova rotta, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da appena €26,99 a tratta. Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com e prenotare oggi il loro viaggio insieme a noi!” ha detto Chiara Ravara – Head of International Communication di Ryanair

“Il collegamento con la Sicilia occidentale era uno dei nostri principali obiettivi che in meno di due anni siamo riusciti a ripristinare grazie alla linea diretta tra l’Umbria e Palermo. Sono particolarmente orgoglio e fiero di questo annuncio che dimostra ancora una volta la potenzialità del nostro territorio. Il collegamento Perugia Palermo si presta bene sia per soddisfare l’utenza business che quella turistica. Un ringraziamento particolare a Ryanair che continua costantemente ad investire sul nostro aeroporto regionale. Con il Perugia Palermo il numero delle delle destinazioni servite solo da Ryanair da e per il nostro aeroporto sale a cinque.Un altro traguardo importante” dice Umberto Solimeno – Direttore Generale dell’aeroporto internazionale Umbria Perugia,

“Si arricchisce di una nuova e importante rotta l’offerta invernale dei voli da e per l’aeroporto di Palermo. Il territorio palermitano continua ad essere al centro dei progetto di sviluppo di Ryanair, che vede in Palermo un polo culturale di forte attrazione turistica” sottolinea Giovanni Scalia – amministratore delegato di Gesap.