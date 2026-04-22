Il lungo ponte tra il 24 aprile e il 4 maggio 2026 porta più traffico all’aeroporto Falcone Borsellino, ma il dato che conta davvero non è solo l’aumento complessivo dei passeggeri. A cambiare profilo è soprattutto la composizione della domanda: Palermo cresce grazie ai collegamenti con l’estero, mentre i voli nazionali mostrano una lieve frenata.

340 mila passeggeri attesi nello scalo palermitano, il 5% in più rispetto ai 322 mila dello stesso periodo del 2025. Dietro il saldo positivo c’è soprattutto la corsa dei collegamenti internazionali, che segnano un balzo del 16% e arrivano a 140 mila viaggiatori. I passeggeri dei voli domestici, invece, scendono del 2% e si fermano a quota 200 mila. Il segnale è netto: nei giorni di maggiore mobilità primaverile Palermo consolida la propria apertura sulle rotte europee. È questo il punto di svolta che emerge dai numeri del ponte festivo.

I numeri del traffico e le rotte che tirano

La crescita dei passeggeri si accompagna a un aumento anche dei voli programmati. Nel periodo considerato i movimenti salgono a 2.180, contro i 2.106 del 2025, con un incremento del 3,51%.Anche qui il quadro è diviso in due. I voli domestici arretrano del 4%, passando da 1.369 a 1.314. Quelli internazionali accelerano invece del 17,5%, da 737 a 866. Il dato conferma che l’espansione dello scalo, almeno in questa finestra di calendario, si regge soprattutto sulla componente estera.Sale anche la saturazione media dei voli. I passeggeri per collegamento passano da 153 a 156. Nel dettaglio, i voli nazionali salgono da 149 a 152 passeggeri medi, mentre quelli internazionali passano da 159 a 161. Non cresce dunque soltanto l’offerta: cresce anche il riempimento degli aerei.

La giornata più intensa sarà quella del 1 maggio, quando sono previsti 212 movimenti e oltre 33 mila passeggeri in transito. È il picco operativo del periodo e misura da solo la pressione che il ponte festivo eserciterà sullo scalo.Tra le destinazioni più dinamiche spicca l’area di Londra, con 87 movimenti programmati e una crescita del 24,3% sul 2025. L’incremento è ancora più marcato su altre rotte europee: Bruxelles Charleroi +60%, Monaco +25%, Amsterdam +133%, Zagabria +100% e Copenaghen +100%.

Sul piano dei mercati nazionali, il dato più forte arriva dalla Gran Bretagna, che segna un aumento dei movimenti del 35,5%. Crescono molto anche Polonia (+135,5%) e Belgio (+62,5%), mentre Germania, Francia e Austria confermano i livelli del 2025. Tra le novità che allargano il raggio europeo dello scalo c’è anche la nuova rotta per Bratislava, che rafforza il peso della Slovacchia nella programmazione.

Cosa cambia per Palermo e perché il dato pesa

La lettura dei numeri va oltre il semplice aumento di traffico in un periodo di vacanza. Il ponte fotografa un aeroporto che rafforza la propria funzione internazionale più rapidamente di quanto cresca sul fronte domestico. È un passaggio rilevante perché modifica il baricentro dello scalo: meno dipendenza dai collegamenti interni, più esposizione ai flussi europei.Per Palermo questo significa due cose. La prima è che la domanda internazionale appare più reattiva e più robusta, anche in una fase in cui il traffico nazionale non accelera. La seconda è che la rete europea diventa sempre più decisiva per sostenere i volumi complessivi dello scalo.

Il fatto che aumentino insieme voli, passeggeri e riempimento medio degli aerei indica inoltre una maggiore efficienza della programmazione sulle rotte estere. Non è solo una questione di calendario favorevole. È il segno di una traiettoria che sposta l’aeroporto dentro una geografia più ampia, in cui i collegamenti con capitali e hub europei pesano sempre di più.Resta però anche l’altro lato del quadro: la flessione dei voli nazionali segnala che la crescita non è uniforme. Il ponte premia Palermo, ma lo fa soprattutto grazie all’estero.