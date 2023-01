Da luglio il collegamento con Porto

Anche il Portogallo sarà una rotta dell’estate “summer 2023” dell’aeroporto di Palermo. Dal primo luglio EasyJet collegherà lo scalo palermitano con Porto, tra le più importanti località europee. Una frequenza settimanale il sabato.

Tra le mete più belle d’Europa

L’annuncio della nuova rotta da e per l’aeroporto Palermitano lascia trasparire soddisfazione. “Con questo inedito collegamento vogliamo continuare a dimostrare il nostro costante impegno – dice Lorenzo Lagorio, country manager di EasyJet Italia -. Non solo per la città di Palermo, ma anche per tutta la regione siciliana, da cui non vediamo l’ora di trasportare tantissimi nuovi passeggeri durante la prossima estate. Porto è una città splendida e tra le mete più belle d’Europa. Non potremmo essere più felici di renderla per la prima volta in assoluto una destinazione accessibile ai passeggeri di tutta l’isola grazie al nuovo volo diretto offerto da EasyJet”.

Aumentano posti della compagnia

“Porto è una rotta sulla quale abbiamo lavorato per molti mesi – aggiunge Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce i servizi a terra dell’aeroporto -. Si apre un nuovo mercato per la stagione estiva dal ‘Falcone Borsellino’. Questa nuova ulteriore rotta nasce nell’ambito della crescita del partner EasyJet, che quest’anno aumenterà del 25% la capacità di posti a disposizione, attestandosi a circa un milione di passeggeri”.

Da maggio a Lille

Diverse le nuove destinazioni in cantiere da e per l’aeroporto di Palermo. Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, continua a guidare la ripresa del settore turistico. Nei giorni scorsi ha annunciato a Palermo l’avvio di un nuovo collegamento internazionale alla volta delle Fiandre francesi. Dal 27 maggio, infatti, sarà possibile volare verso Lille, città d’arte ricchissima di musei, monumenti di grande interesse, teatri e prestigiose università. La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea, avrà una frequenza settimanale (ogni venerdì) e prevede un’offerta di oltre 7.700 posti in vendita. Con l’annuncio di questa nuova tratta, sale a più di 267.000 il numero dei posti in vendita per l’estate 2022 a Palermo, dove la compagnia si classifica al secondo posto per numero di collegamenti attivi.