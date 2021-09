Operazione di finanza e dogane

I militari della guardia di finanza di Punta Raisi, in collaborazione con i funzionari dell’ufficio delle dogane, hanno effettuato quattro sequestri nel quadro del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli effettuati nei confronti di 4 passeggeri, grazie all’infallibile fiuto del cane antidroga “Ikay”, un pastore tedesco delle fiamme gialle, i militari hanno rinvenuto nel bagaglio a mano di 3 passeggeri – di nazionalità italiana, tedesca e francese provenienti rispettivamente da Barcellona, Basilea e Lione – circa 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Anche cocaina

Il quantitativo veniva sequestrato e i soggetti segnalati alla locale Prefettura per uso personale. Il quarto passeggero, L.C.O., cittadino spagnolo di 26 anni proveniente da Madrid, occultava abilmente nel bagaglio personale 5 grammi di cocaina, e pertanto è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le dichiarazione delle dogane e delle fiamme gialle

“Queste attività di servizio – si legge in una nota del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo – si inquadrano nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale”. “Nel mese in corso – aggiungono dall’agenzia delle dogane – sono state segnalate alla prefettura altre 15 persone per possesso di sostanze stupefacenti, tipo hashish e marijuana, detenute a scopo personale. L’operazione si inquadra in un più ampio contesto operativo che vede Adm e guardia di finanza impegnate in una continua azione di presidio della legalità e della sicurezza pubblica”.