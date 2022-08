Previste altre precipitazioni nell'isola

Il caldo afoso è ancora protagonista in Sicilia. Le ondate di calore infatti continuano ad interessare l’isola anche se con una lieve attenuazione per la giornata di domani, martedì 9 agosto.

Lo si legge nell’avviso della protezione civile odierno, il numero 168 diramato dalla protezione civile regionale. Ma sono previste anche piogge nell’isola.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Si attenuano, dunque, le ondate di calore nelle tre città campione. A Palermo è indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Una condizione da bollino arancione nel capoluogo siciliano che nelle settimane scorse è stato “prigioniero” dell’afa da bollino rosso.

Temperature massime percepite più alte a Catania e Messina con 37 gradi ma bollino giallo per queste due città.

Situazione simile anche per la giornata di mercoledì 10 agosto. L’avviso indica 35 gradi nel capoluogo siciliano ed un conseguente bollino giallo. Ancora 37 gradi percepiti nel capoluogo etneo e nella città dello Stretto contrassegnati ancora da bollino giallo.

Rischio incendi basso in Sicilia

Scende anche il rischio incendi nell’isola. Lo stesso avviso indica una pericolosità media e preallerta arancione solo nell’Agrigentino. Nelle altre otto province siciliane viene segnata una pericolosità bassa sempre con preallerta arancione.

La situazione

L’Italia è interessata dal transito di una piccola saccatura in quota che lentamente si muove verso sud-est. Tale struttura depressionaria sarà causa, nei prossimi giorni d’instabilità pomeridiana sulle regioni centro-meridionali, con temporali che potranno risultare localmente anche intensi.

La ventilazione, in prevalenza dai quadranti settentrionali, tenderà rinforzare temporaneamente lungo i settori più orientali del Paese, favorendo una flessione delle temperature massime, più marcata al Centro-Sud.

Per martedì 9 agosto al Nord: tempo più stabile. Al Centro; peggiora dal pomeriggio con tanti temporali. Al Sud, temporali pomeridiani su tutte le regioni.

Mercoledì 10 agosto. Al Nord: cielo poco nuvoloso; possibili piogge sui rilievi. Al Centro; instabilità pomeridiana in Appennino e sulle zone interne della Sardegna. Sud: forti temporali su tutte le regioni. Tendenza. Clima sempre meno caldo e ancora molte possibilità di temporali.

Allerta gialla per rischio idrogeologico

La protezione civile ha diramato anche l’avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico numero 22220 valido dalle 15 di oggi (8 agosto) fino alla mezzanotte di martedì 9 agosto. Già nella giornata di ieri a Caltanissetta e nel centro dell’isola le precipitazioni hanno reso la vita difficile in centro con allagamenti e diversi disagi.

Allerta gialla in tutta l’isola per precipitazioni che saranno “Da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati” con temperature in locale sensibile diminuzione, venti “Localmente forti settentrionali sulle zone ioniche, in attenuazione”.